Castro: "No imaginamos ningún escenario en el que Berizzo no sea nuestro técnico"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha hablado en los medios oficiales de club para analizar la actualidad del Sevilla, que lamentablemente pasa por la mala noticia confirmada este misma mañana por el club. La confirmación del cáncer de próstata que sufre Eduardo Berizzo ha llevado al máximo mandatario a mostrar todo el apoyo de la entidad a su entrenador.

"El sentir del club ya lo hemos explicado en la nota oficial, pero lo importante es que Berizzo está fuerte y a la espera del tratamiento que vaya a seguir. Esa es una cuestión personal y a partir de ahí tenemos que dejar claro que él es nuestro entrenador. No imaginamos ningún escenario en el que no lo sea y vamos a apoyarle y a volcarnos con él, porque estamos seguros de que su problema tendrá solución. Él quiere total normalidad, está animado y lo está llevando con naturalidad", ha afirmado.

El presidente ha destacado la fortaleza del argentino. "El míster está fuerte y de hecho no dudó en acudir a actos como el de Enrique Montero o el del Colegio de Entrenadores. Está trabajando y lo va a afrontar bien. No queremos que haya especulaciones y tenemos claro que no hablaremos más de este tema. Cuando haya algo que los sevillistas deban saber, emitiremos una nueva nota".

José Castro ha explicado que la confirmación de la enfermedad por parte del club estaba prevista para la mañana de este miércoles "por decisión del propio técnico" a pesar de que en la entidad había conocimiento de la noticia "desde hace 15 ó 20 días". "Él se lo dijo a los jugadores después del partido contra el Celta y era algo que teníamos que trasladar. Eduardo ha sido quien lo ha decidido y no quería mezclarlo con el partido de ayer. La nota estaba prevista para esta mañana, más allá de que anoche ya hubiese rumores sobre el tema", ha alcarado.

El presidente ha manifestado la forma en la que recibió la noticia. "Tengo un trato muy directo con él y para mí como presidente fue un shock, porque son palabras que suenan muy fuerte. De inmediato me puse a su disposición, tanto yo como el club. Además tengo que agradecer la cantidad de llamadas recibidas, tanto en el ámbito deportivo como en el no deportivo. El presidente del Barcelona me ha llamado brindando toda la experiencia del equipo médico de su club, creo que es justo decirlo. Son muchas las instituciones deportivas que nos han llamado para interesarse y les damos las gracias".

Para culminar, reiteró un mensaje de fortaleza para superar cuanto antes esta situación. "En este club siempre hablamos de unas estructuras fuertes y eso es porque tenemos personas fuertes para sacar adelante los problemas. Este lo es y colaboraremos todos para que el míster esté donde tiene que estar, entrenando al Sevilla FC".