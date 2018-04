Coke: "Quizá al Sevilla le ha faltado gente con veteranía, Pareja y Carriço estaban lesionados"

Coke se enfrenta este viernes por primera vez al Sevilla desde que fuera traspasado el Schalke 04 en 2016, meses después de encumbrarse con dos goles en la final de Basilea ante el Liverpool. Evidentemente será un partido especial para él, como reconoce en una entrevista de la que www.diariodesevilla.es ofrece un avance. En Bilbao fue titular y participó en la victoria del Levante. "Estaba con cuatro tarjetas y pensaba, como me toque hacer una falta... Salió la cosa bien y es la primera vez que me voy a enfrentar al Sevilla desde que salí de allí. Imagine cómo es para mí el partido, muy especial, no hacen falta explicaciones. Allí tengo muchos amigos, ex compañeros, todo lo que he vivido con el Sevilla, son muchas, muchas cosas...", asegura.

El futbolista madrileño, una referencia en el vestuario del equipo tricampeón de la Liga Europa, ya tenía en mente al Sevilla cuando jugó en San Mamés: "Es cierto que en ocasiones, no he visto todos los partidos, ha faltado un poco de eso, de liderazgo o alguien de veteranía que transmita a los demás. También debido a que Nico Pareja y Carriço han estado fuera por lesiones, y cuando entrenas aparte no estás involucrado en el equipo, no viajas. Quizá le ha falta do eso. Lo pueden tener Jesús Navas, Sergio Rico, David Soria... Pero los más veteranos del equipo, Nico y Carri, no han estado".

Obviamente vio la final, con su compañero en el Levante y también ex sevillista Campaña. "El Sevilla se jugaba la temporada, era el filo para ir a un lado o a otro. A lo mejor ahora la clasificación a Europa le cuesta un poco más después de ese palo, pero no hay que ser pesimistas, el Sevilla tiene un buen equipo. Hay días en que no te sale nada, que el equipo no arranca y el Barça empezó a hacerlo bien todo y monopoliza el balón y el Sevilla no veía la forma de salir".

Y fue uno de los que jugó la memorable final de Tiflis, en la que el Sevilla de Emery no pudo concretar la remontada tras igualar un 4-1 al Barça de Messi e Iniesta, el mismo práctidamente que humilló al equipo de Montella en la final de la Copa. "Aquel día se dieron las circunstancias de que pudimos igualar, poer si te pones perdiendo 3-0 o 4-1, como nos pasó a nosotros, con un equipo como el Barça, que tiene recursos para dormir el partido sin siquiera atacar, es muy difícil. Nosotros encontramos el gol y eso nos hizo creer, el equipo se reactivó, pero es muy difícil. Con las ganas y la ilusión que llegas a una final, el comienzo del partido fue muy contrario. El plan se vino pronto abajo".

Ahora, con Óscar Arias ya prácticamente fuera del club, asoma una figura como Joaquín Caparrós. El ex sevillista entiende que en un club siempre hacen faltas figuras de referencias así. "Como alguien que responda ante la afición, pues sí, hace falta gente así, gente que ha sido importante en el club sirve para eso. En el Rayo, el año pasado, había una liada muy gorda y llegó Míchel, que lo fue todo allí, y la afición no especula con una figura así, sirvió para calmar a la gente. Pero también tienen que llegar los resultados. ¿Un cambio drástico para cinco partidos? No sé. El Espanyol lo ha hecho y ha empezado a ganar, pero... Al final de temporada, en cualquier caso, tendrán que recapitular y tomar decisiones, como hacen siempre".

El primero de esos cinco partidos es este viernes, y el Levante llega lanzado, enrachado tras su triunfo en San Mamés, todo lo contrario que el Sevilla. "Hemos tenido momentos complicados, semanas muy duras, hasta 15 jornadas sin ganar. El equipo está disfrutando ahora y se nos hace corta la Liga. Las dinámicas son muy distintas, pero el Sevilla es un buen equipo y a lo mejor jugar fuera les viene bien ahora".