Ilusión, hambre y dinero al césped

Memorable noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Inolvidable para esos 4.000 socios, los denominados Fieles de Nervión, que fueron agasajados por el club y por muchos de los futbolistas, unos 70 veteranos, que vieron desde sus respectivas ubicaciones en un graderío ayer vacío. El tradicional acto con que el Sevilla agradece a esos miles de sevillistas su insobornable lealtad, una fidelidad a prueba de frío, calor, lluvia, decepciones, desengaños..., fue distinto esta vez, al celebrarse la cena sobre el césped.

Y en ese mismo césped prometió José Castro poner el dinero, recordando ese lema con el que defiende su gestión. "Vuestras aspiraciones son las nuestras y un año más pondremos todo nuestro ímpetu en hacer un equipo competitivo y con el que podamos aspirar a lograr metas importantes. Volveremos a invertir en ese césped que estáis pisando, para hacer un equipo que compita e ilusione", dijo el presidente blanquirrojo, que también destacó las enormes ganas con las que ha llegado Berizzo: "Llega con una buena trayectoria en el Celta, pero fundamentalmente con hambre. Y recalco lo de hambre, porque ésa es la clave para seguir creciendo, hacer otra plantilla con técnicos y jugadores que tengan el hambre y la ambición que han hecho que muchos sueños fueran realidades desde 2006".

Castro dio reiteradas gracias a los Fieles de Nervión: "No necesitáis resultados para empujar a vuestro Sevilla, nuestro Sevilla. Siempre habéis estado ahí, en las maduras como ahora, pero también en las duras, que no han sido pocas en las últimas décadas, con varios descensos incluidos. Si aguantamos el tipo y no nos desmoronamos fue por la fuerza del sevillismo más incondicional".