Incertidumbre sobre el futuro de Sergio Rico

Sergio Rico se incorpora hoy a la preparación de la nueva temporada de Sevilla con un halo de incertidumbre en torno a su figura. Después de haber completado una gran temporada y pese a haberse caído de las últimas convocatorias de Julen Lopetegui, el guardameta de Pino Montano ya es una pieza codiciada en el mercado europeo. A su entorno han llegado los primeros sondeos, en forma de suculentos ofrecimientos, para que dé el salto a un club más potente económicamente que el Sevilla. Hay más de una oferta mareante, según ha reconocido su agente a este diario, aunque aún no ha cobrado forma. En el Sevilla, hasta ahora, no tienen constancia de oferta alguna.

Por ahora, Sergio Rico está en la fase de tanteo previa a una gran oferta formal, pero en su entorno no descartan que ésta se produzca de forma más o menos inmimente. Como tampoco descartan que el Sevilla haga un esfuerzo por retener a un jugador consolidado como una pieza básica de los éxitos en los dos últimos años. Es difícil, empero, que el club afronte una nueva renovación para adecuar sus actuales emolumentos a su elevada cotización actual, dado que en enero rubricó su nuevo contrato como sevillista hasta 2019. Fue una ampliación obligada, pues terminaba su anterior vínculo en junio de este año. Pero el Sevilla aprovechó para subirle el sueldo y la cláusula de rescisión, que asciende ahora a 30 millones de euros.

En el Sevilla no verían con malos ojos un traspaso si esa oferta todavía embrionaria colmara sus expectativas. No es que José Castro ordene remitir a esa cláusula de 30 millones, pero en Nervión no pueden llegar a las cifras que pueden llegar a ofrecerle al jugador fuera de España, ni tampoco puede abrirle la puerta de salida a un valor como el meta internacional. Su salida trastocaría la planificación en la portería, que en principio no iba a ser reforzada a expensas de que David Soria aceptara luchar por el puesto con Sergio Rico. Berizzo cuenta en principio con los dos.