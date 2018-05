Corto, pero intenso

Con sabor a despedida. Así fue la rueda de prensa de Joaquín Caparrós, quién sabe si la última. Y por ello, no sorprende que se hablase de casi todo y muy poco de la visita del Alavés.

“Afronto el partido con muchísima ilusión, con la idea de hacerlo bien y ofrecérselo a la afición, porque estamos en deuda con ella. Enfrente estará un equipo muy trabajado, con un técnico espectacular, que lo cogió como lo que cogió y que lo ha llevado a donde está ahora”, comentó el entrenador del Sevilla.

“Me conocéis y sabéis que cuando hay un partido yo me meto de lleno, como he hecho con los anteriores. Mi paso por el Sevilla ha sido corto, pero muy intenso. Y muy bonito, porque por ejemplo he podido escuchar el himno del centenario desde el banquillo, ya que hasta ahora sólo lo había escuchado como socio desde mi localidad. Así que ahora sólo pienso en terminar bien esta minirachita de resultados positivos”.

Y hasta aquí su referencia al partido contra el Alavés, aunque lo escueto de su discurso no fue voluntad propia. Había muchas dudas en el aire y él, correcto, intentó esquivarlas como pudo.

La primera, si se ve como director deportivo del club. “Creo que eso cabe para otra rueda de prensa. He hablado con el presidente y con el director general y lo tenemos claro, pero ya lo diremos. No creo que la dirección deportiva sea el puesto en el que más pueda aportar. Hay que ser consciente de que se requiere de una preparación. Creo que en otras funciones del club podría dar más rendimiento”.

Lógicamente, no tardaron en barajarse cuál podrías ser esas funciones: “Yo lo que puedo decir es que puedo aportar mi experiencia de haber trabajado en muchos equipos, de conocer otras culturas y otras ligas. Creo que hay que intentar potenciar el talento que tenemos aquí, que lo hay, y darle mucha más salida. Hay chicos con un nivel espectacular y si dentro de cinco o seis años no están en el equipo es para que nos den una paliza”.

Agotado el tema de su futuro, no lo hicieron la preguntas sobre asuntos que nada tenían que ver con el Leganés. Lógico, nuevamente, tras conocerse ayer la convocatoria de Francia para el Mundial de Rusia, la inclusión en ella de N'Zonzi y la ausencia de Lenglet. Sobre el primero, Caparrós dijo que es un jugador “espectacular, muy humano y muy sincero” y que ha tenido “el premio a su temporada”. Sobre el segundo, destacó su compromiso, pues “entrena siempre a un nivel espectacular”, y le auguró futuras alegrías: “Seguro que a corto plazo también consigue su premio”.

De nuevo a la Liga, esa a la que aún le falta un partido por disputarse, el técnico utrerano prefirió no entrar a valorar la temporada del Sevilla. “Eso lo tenéis que hacer vosotros”, apuntó dirigiéndose a los periodistas. “Yo sólo puedo hablar del tiempo que he estado. Teníamos el hándicap de jugar tres partidos muy difíciles seguidos, pero creo que nos vino bien para romper la dinámica negativa y conseguir que el Sevilla se clasificase para Europa”, afirmó.

En esa corta pero intensa estancia en el club hispalense, Caparrós agradeció la confianza que le dio el presidente y también los miembros del consejo. “Hemos hablado mucho, como no puede ser de otra manera. Siempre tiene que haber una comunicación directa, porque eso lo perciben los jugadores y también la afición, sobre todo en campeonatos como este, que son tan complicados”, relevó.

Y a propósito de aficionados, también agradeció el sevillano el cariño mostrado desde la grada: “No esperaba tener este recibimiento. Esto para mí es importantísimo”. Tan contento se le ve, que no sorprendería que le hubiese vuelto a picar el gusanillo de los banquillos. Pero Caparrós zanjó de nuevo el asunto: “Como decía Luis Aragones, tengo el culo pelao. A veces los entrenadores nos creemos que somos los artífices de los éxitos, pero no es verdad. Los éxitos son la suma de todo el cuerpo técnico, y por supuesto de los jugadores. Es cierto que me va a faltar un partido para llegar a los 500 partidos, pero aun así estoy entre los entrenadores que más partidos ha dirigido. Eso ya es una satisfacción y más terminando en un club que es tan grande”.

Así las cosas, para que el futuro del utrerano, aun pasando por el Sevilla, no lo hará por su banquillo. Y preguntado por el perfil que podría tener su relevo, lo tuvo claro: “No me voy a mojar”. “Sólo diré que hemos tenido muy buenos técnicos y que estoy seguro de que el que venga tendrá muy buen curriculum”.