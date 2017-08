Jovetic ya cuesta un 50 por ciento menos

La ventana de fichajes veraniegas ya está a apenas dos semanas de su cierre y los movimientos se aceleran en los clubes que aún están pendientes de deshacerse de activos con los que no cuentan. Uno de ellos, lógicamente, es el Inter de Milán y en el Sevilla ya manejan la importante rebaja en el precio marcado para el traspaso de Stevan Jovetic. Si en el arranque del verano, el precio inamovible estaba en torno a lo pactado en su día en la opción de compra de su cesión, es decir, 13 millones de euros, esta cantidad ya se ha visto reducida a una cifra escasamente por encima de los seis millones.

El valor del mercado del montenegrino, por tanto, ya se ha visto depreciado para su actual club en un 50 por ciento y en este sentido el Sevilla podría convertirse en una opción seria para su futuro, aunque no está del todo claro que la entidad sevillista siga apostando por esta inversión. En su día, el cuadro presidido por José Castro llegó a realizar una oferta de 10 millones por el pase, condicionada a que el futbolista también cediera en sus emolumentos y pasara a cobrar 3,5 millones netos en lugar de los 4,5 que actualmente percibe en el Inter.

Sin embargo, esa rebaja en el precio de salida de Jovetic podría conducir a una nueva visión de la operación por parte del Sevilla, siempre que el futbolista acepte cobrar una cantidad inferior a su actual ficha. Son las diferentes aristas para que todo pudiera volver a encauzarse, aunque en este sentido el tiempo juega a favor de los intereses sevillistas. Entre otras cosas porque, pese a los anuncios de diferentes ofertas por parte de otros clubes, la realidad es que ninguno de ellos se ha acercado siquiera a los deseos tanto del Inter como de Jovetic y la única propuesta formal fue la realizada por la entidad nervionense antes de que apostara definitivamente por la inversión en el colombiano Muriel para reforzar su delantera.

Otra opción que sigue vigente es la posibilidad de ir a por el medio centro madridista Marcos Llorente. En el Sevilla ven complicada la operación, aunque no esconden que se trata de un futbolista que estaría en su lista de candidatos. El problema es el deseo del Madrid de no reforzar a un club como el sevillista, pero esto juega en contra de las intenciones del futbolista, que ha comentado en su círculo más íntimo que quiere dar un paso adelante en su carrera deportiva y que lo atrae mucho más la opción de los nervionenses que clubes de un nivel teóricamente inferior. Marcos Llorente no sería nunca una opción fácil para el Sevilla, pero está aún vigente.