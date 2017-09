Berizzo: "Nos vamos fortalecidos con esta victoria"

Eduardo Berizzo ha valorado muy positivamente el triunfo en Montilivi, donde, a su entender, el Sevilla tardó en encontrar profundidad y luego no supo cerrar el partido y le tocó sufrir: "En la primera parte nos costó encontrar profundidad, teníamos elaboración pero no encontrábamos la espalda de la defensa rival. En la segunda parte sí, y así ha sido el gol de Muriel, que ha decantado el partido. Y luego tuvimos las dos ocasiones de Sarabia y de Luis para cerrarlo. Y cuando no los cierras, los partidos empiezan a inclinarse a favor del adversario".

Rotaciones efectivas: "Era necesario refrescar el equipo para mantener el tono físico y en la segunda parte el ingreso de algunos futbolistas nos mantuvieron ese tono".

Victoria de mérito: "Ganamos a un adversario apoyado por su gente, en un campo difícil, un equipo duro, entregado, con energía, que encontró al final el penal, que lo falló afortunadamente para nosotros, y nos generó peligro. Nos vamos fortalecidos de un campo difícil donde no había ganado nadie, después de un trámite de cierta dificultad que supimos aguantar en los momentos de tensión finales. Esta victoria, mirada en el tiempo hacia atrás, será más valorada aún".

El penalti y el árbitro: "No suelo hablar de la actuación de los árbitros. El árbitro se mostró muy sincero después del partido en su explicación, que confirma que cualquier decisión que haya tomado es acertada. Es difícil acertar en un instante y si ha interpretado que la jugada peligrosa era penal, así lo ha pitado. Soy muy respetuoso con las decisiones cuando me favorecen y cuando me perjudican. Confío plenamente en la transparencia de la decisión".

Justicia del resultado: "Si hubiesen marcado el penalti no creo que hubiese sido injusto el empate. Hubo antes una jugada de ellos, un centro atrás de Mojica, que fue clarísima, y siempre hay aproximaciones, con el juego aéreo sobre todo. El rival llegó con vida al final porque no lo ajusticiamos antes. Hubo un mano a mano de Muriel, un mano a mano de Sarabia para cerrar el partido y no lo hicimos. Y tocó sufrir. El rival compitió. Podría haber existido cierta justicia en el empate desde su punto de vista. Pero afortunadamente el palo nos volvió a dar el partido".

La necesidad del acierto: "El arreón final se produce también por nuestros fallos en la definición, que mete en el partido al rival. Nos pasó en Liverpool, donde falló el penalti Firmino y nos metimos nosotros en el partido. Fallar impulsa al rival y provoca el efecto contrario. Nos llenaron de centros, en el rebote de uno se produce la jugada del penal. Tuvimos las nuestras y cuando este equipo encuentra profundidad hace mucho daño. Hubo que sufrir y trabajar en un campo que será difícil para todos".