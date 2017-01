Lenglet alucina en Sevilla y lo cuenta en Francia

Con apenas dos semanas en la ciudad, Clement Lenglet ha descrito en los medios franceses las sensaciones (hasta las climáticas) que ha encontrado en Sevilla. En una entrevista al portal Sofoot.com, el central recién llegado procedente del Nancy explica las aspiraciones de su nuevo equipo y el recibimiento que se ha encontrado en su nuevo equipo.

"Hay miras altas. El objetivo es pasar ya los octavos de final de Champions y parece que por experiencia el Sevilla está por encima del Leicester. En la Liga, queremos clasificarnos para la Liga de Campeones. Pero el apetito llega comiendo: estamos segundos por delante del Barcelona y hemos ganado al Madrid...", comenta el jugador, que debutó junto a sus compañeros precisamente ante los de Zidane. "Me acogieron todos muy bien. Tanto los españoles como los franceses y los demás. Comprendo el español sin hablarlo, así que me apoyo en jugadores como Rami, que habla muy bien. Él es mi traductor. Y Nasri es una estrella internacional, trato de fijarme en todo lo que hace para inspirarme".

El francés refleja las grandes diferencias con su país: "Aquí con una chaqueta y un jersey se puede salir a la calle. ¡Y los restaurantes están llenos a las 23:00!", explica antes de elogiar a Sampaoli: "Hablé con él cuando llegué. No duró mucho porque el argentino habla aún más rápido que el español. Me deseó suerte y se alegró de mi llegada. Me colocó de titular nada más llegar y eso me da confianza. El Sevilla juega mucho con tres centrales, es un sistema que me gusta mucho. A los centrales eso les permite jugar más, es un plus".

Lenglet mencionó la negociación de su fichaje con el Nancy, al que recordará como un club "especial", y sus modelos a seguir: "Thiago Silva, Ramos, Varane: son defensores limpios, eficaces y que saben marcar goles".