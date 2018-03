Castro: "Vamos ilusionados con hacer historia en Old Trafford"

José Castro ha atendido a la prensa antes de tomar el vuelo chárter que trasladó al Sevilla a Manchester. El presidente nervionense ha realizado el habitual repaso a la actualidad y ha asegurado que espera “el Sevilla de las grandes citas, un grande de Europa como es el Sevilla en los últimos años, y acertar”. “Vamos a jugar bien seguro, porque el equipo lo está haciendo y el equipo tiene una gran implicación al completo desde que llegó Montella, y lo único que nos falta es acertar”, ha insistido el dirigente.

A Old Trafford, con toda la ilusión del mundo: “Vamos ilusionados, a intentar hacer la hombrada en un estadio mítico y ante un gran rival. Sólo podemos estar ilusionados ante la posibilidad e intentar volver a estar después de sesenta años en cuartos de la Champions de nuevo”, ha asegurado en referencia a los cuartos de la Copa de Europa que jugó el Sevilla en 1958. “No son muchas las veces que estamos en esta tesitura. Estamos realmente ilusionados. Todas son complicadas porque cuando llegas a estas alturas en Champions todos son grandes equipos que te multiplican el presupuesto varias veces, pero somos conscientes de nuestra plantilla, de que tenemos esa opción de hacer historia y lo que tenemos es que intentar acertar, que es lo que nos está faltando”.

Buen juego, pero sin acierto ni colmillo: “El equipo tiene una línea de juego muy buena y lo que nos está faltando es colmillo y tener acierto de cara a la puerta. Nos falta un poco de gol. Después del partido del Wanda, que marca una línea entre lo anterior de esta temporada y lo de ahora, lo único que nos está faltando es acertar, es lo que nos lastra un poco. El equipo juega, está jugando partidos muy buenos, tenemos muchas llegadas y el gol llegará, porque debe llegar cuando se juega así”.

Infortunio frente al Valencia: “Ante el Valencia jugamos así la mayor parte del partido, pero otros fueron más listos o tuvieron más acierto. Después de ese gran esfuerzo y perder 0-2 no podían estar contentos. El Sevilla hizo muchas ocasiones de gol y el portero del Valencia estuvo bien y nosotros no estuvimos acertados y sin suerte, porque cuando el balón da en el palo ya no hay que culpar a nadie, es la suerte. Pero la plantilla está bien, está ilusionada y muy metida en la necesidad que tenemos de seguir haciendo historia”.

Hacer historia en Manchester: “Vamos a intentar hacer historia en Old Trafford, en un estadio mítico, ante un equipo importante, pero el Sevilla no lo es menos. Tiene una plantilla compensada y seguro que vamos a ser un rival digno y, por qué no, vamos a intentar traernos la eliminatoria para Sevilla”.

La baja de Jesús Navas: “En los últimos años estamos teniendo mala suerte en determinadas posiciones, después de unos años en que se lesionan los centrales, este año nos toca el lateral derecho. Corchia se lesionó cuando mejor estaba y daba más de lo que esperábamos en un principio. Jesús Navas se lesiona cuando mejor estaba y encima Layún no puede jugar porque ya lo hizo con otro equipo. Ahí ya cabe la profesionalidad del entrenador para poner al más adecuado, hay que seguir”.

Repetir en la Champions, muy difícil: “Imposible no hay nada. Estamos más lejos de lo que estábamos antes de esa derrota del sábado, que tanto nos ha dolido a todos por injusta, porque hicimos más méritos y tuvimos más ocasiones de gol. Pero nada es imposible, el equipo va a estar hasta el último partido intentando conseguir el objetivo. Pero en todo caso estamos en otros temas: estamos en una final, estamos ante esta maravillosa oportunidad de hacer historia y tenemos que seguir”.

En Liga toca autocrítica: “Pasar esta eliminatoria y llegar a cuartos sería un plus para lo que queda de Liga y, sobre todo, porque todos los años no se llegan a cuartos de final. Hace sesenta años que nosotros no alcanzamos esa eliminatoria. Pero una cosa no tapa la otra. Hay que ser autocríticos y claros y en la Liga no estamos haciendo lo que pensábamos después del desembolso importante que hemos hecho, y eso es una realidad palpable. Pero han ocurrido muchas cosas: cambio de entrenador, muchas cuestiones… No estamos donde deberíamos, por la plantilla y por la calidad que atesoran nuestros jugadores”.

El negativo balance goleador, diáfano: “Hay que hablar con claridad a la afición. La realidad es que no hemos tenido colmillo desde el principio. Ha habido jugadores que si bien es verdad que están rindiendo a un nivel más alto al principio no lo han hecho. Tenemos más goles en contra que a favor, y eso lo dice todo”.