Luis Muriel y Guido Pizarro, de la mano

El acelerón que dio el Sevilla en su planificación, el pasado viernes, con la oficialidad del fichaje de Jordan Amavi, continuó ayer con Luis Muriel y Guido Pizarro. Tanto es así que la entidad de Nervión anunció un principio de acuerdo con el delantero colombiano, que firmará un contrato de cinco temporadas una vez que pase el reconocimiento ya en Sevilla, donde se espera que llegue a lo largo del día de hoy. Después de muchos días de negociaciones, el acuerdo quedó cerrado ayer, desplazándose su agente a la capital de España para finiquitar una operación por la que el equipo blanquirrojo pagará a la Sampdoria 20 millones de euros (más una serie de variables), que se guarda, además, un 20% de una futura venta.

De este modo, Muriel llega a a la Liga por segunda vez -tuvo un breve paso por el Granada-, tras su estancia en el fútbol italiano, donde su rendimiento ha ido creciendo con el paso de las temporadas, tanto en el Udinese como en la Samp, con un total de 165 partidos, en los que contabiliza 43 goles y 33 asistencias. La campaña pasada registró en el cuadro genovés unos interesantes números, con 13 goles y 9 pases de gol.

Junto a Muriel llegará de la mano Guido Pizarro, pues a la vez que el Sevilla anunciaba que el centrocampista iba a poner rumbo a la capital hispalense, éste atendía a los medios de comunicación antes de coger el vuelo rumbo a España para comenzar una nueva etapa. "Es algo que uno anhelaba desde hace tiempo y trabajé para esto. Ojalá que a Tigres le vaya bien, lo deseo de corazón", manifestó el pivote, que acudió al entrenamiento de Tigres para despedirse de todos los miembros que conforman el club: "Vine a despedirme de compañeros, trabajadores, cuerpo técnico y todas las personas que me han ayudado en estos cuatro años. Como todos saben este mediodía viajo para allá, hay un principio de acuerdo con el Sevilla, seguramente el lunes estemos en los estudios médicos y por la tarde se estaría oficializando todo". Por último, Guido Pizarro tuvo palabras de agradecimiento hacia la hinchada del conjunto mexicano, para quien ha sido un ídolo: "Agradezco a la afición la cantidad de mensajes que me está mandando en estos momentos. Que sepan que lo he dejado todo y que vivido unos cuatro años increíbles. Contento por este paso pero un poco triste por dejar esta institución y esta ciudad, que me adoptó como uno más. Me hicieron sentir como en mi casa".

Después de una intensa negociación con Tigres, el Sevilla puedo llegar a un acuerdo elevando su propuesta inicial de 5,3 millones de euros con 700.000 euros más, cerrando la operación en 6 millones. Esta es la cifra final que el cuadro nervionense abonará al equipo azteca para hacerse con los servicios de un futbolista que es muy del agrado de Eduardo Berizzo, que ya solicitó su incorporación al Celta cuando era técnico de los celestes.

Amavi, Guido Pizarro y Muriel estarán a disposición del preparador sevillista a partir de mañana para unirse a la pretemporada con el resto de compañeros y formar parte de la expedición que el próximo jueves viajará rumbo a Japón para disputar una serie de encuentros amistosos que servirán al Sevilla de preparación para la previa de la Champions.