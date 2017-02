Lupa a una zaga entre algodones

El fútbol del Sevilla de Jorge Sampaoli resulta muy sugerente para el aficionado neutral, encandila por momentos al aficionado propio y presenta razones para ser temido por el aficionado contrario. Con varios argumentos de peso para presentarse como un equipo que apuesta por el fútbol ofensivo, está aguantando la pelea en la zona alta de la clasificación. Ahí continúa, tercero, pese a haber sumado apenas un punto de seis en este inicio de la segunda vuelta. Gracias a la buena cimentación de su fase ofensiva... y pese a las dudas que presenta en la fase defensiva. El desequilibrio entre una y otra es patente desde el inicio y, aunque la mejoría es obvia, aún presenta lagunas.

Evidentemente, no todo depende de un esquema o un sistema de juego y los picos de rendimiento de los futbolistas y la configuración de una plantilla también tienen mucho que ver. Así, por ejemplo, en Las Palmas van a confluir estos tres factores. Por un lado, el Sevilla se presentará con números mediocres en su faceta defensiva ante otro de los equipos que presume de un atractivo fútbol ofensivo. Además, dos de sus jugadores titulares, uno de ellos sin relevo específico, pueden seguir de baja, pues a Escudero se ha unido en la enfermería Pareja. Y a esto hay que sumar que Rami, el líder de la retaguardia en ausencia del argentino, no pasa por su mejor hora, como volvió a mostrar en un par de errores flagrantes y peligrosos ante el Villarreal. Y estas carencias se presentan como un lujo que no se puede permitir un equipo que vive tanto tiempo en campo del contrario y con tantísima gente por delante del balón. Cualquier pérdida vuelve a ser motivo de temblor justo cuando el equipo debe mantener el pulso en lo más alto.

Rami no pasa por su mejor hora y Sergio Rico es el que más centros ataja o despeja

Que Escudero no tiene relevo en la plantilla es un asunto que incluso fue planteado por Monchi a Jorge Sampaoli cuando se sentaron para mejorarla en enero. El técnico argentino le dio prioridad a otras posiciones y depositó su confianza en Sarabia como candidato a ser el carrilero izquierdo. De hecho, en Las Palmas es posible que se ubique ahí, puesto que Escudero sigue al margen por su sobrecarga en los isquiotibiales y no es cuestión de forzar a domicilio en esa posición a Vitolo antes de que empiece a apretarse el calendario y recién salido de una lesión.

Rami se presenta de nuevo como el líder de la zaga ante el estado de Pareja, que es duda para el domingo por unas molestias en el abductor derecho. Y el francés no está ayudando en estos momentos a consolidar una línea con una pieza nueva como Lenglet, en pleno clínic de cómo defender en la Liga. Aunque un veterano como Carriço ya está de vuelta...

Hay varias estadísticas que ponen de manifiesto ese desequilibrio, un riesgo que asume Sampaoli. El Sevilla es el duodécimo equipo que más remates recibe: 10,95 por partido, muy lejos de los números que presentan Real Madrid o Barcelona, con los que pretende luchar en la zona alta. Además, también presenta un elevado número de pérdidas por partido (90,19) frente a los dos grandes (83,05 y 81,86).

Asimismo, es el noveno equipo que más faltas comete, con una media de 14 por partido, misma ratio que faltas recibidas. Aquí lo supera Las Palmas, líder del ranking de faltas en contra: 342 (16,29 por partido). La consecuencia es que el Sevilla, con 28 goles en contra, (1,33 por partido) es el decimotercer equipo que más encaja, lejos de otros que luchan por la zona noble, como Villarreal y Atlétic, los que menos han recibido (14 y 16). Esto contrasta con que sea el tercer goleador (43), el cuarto en asistencias (26) y el quinto en remates (210/10 por partido). Pero sigue siendo muy significativo, por ejemplo, que Sergio Rico sea el portero que más centros laterales ataja o despeja. Todo un síntoma.