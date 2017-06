Maradona carga contra Sampaoli

Diego Armando Maradona se siente traicionado por Jorge Sampaoli, según dijo en TyC Sports. "Sampaoli me falseó. Yo estaba en Croacia viendo la Copa Davis y Sampaoli me llamó para decirme que quería hacerme un homenaje en Sevilla, que me quería conocer y hablar de fútbol… salí de la pista y me perdí 20 minutos del partido por hablar con él. Pero después, cuando le surgió lo de la selección, no me llamó nunca más.

Después me entero de que se lleva con él a Argentina a ocho técnicos... ¡para llevarse a ocho entrenadores mejor que se quede en casa! ¿Para qué está él?", dijo, y añadió que "no fue un buen futbolista ni un pensador; al Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio".