Sin Mercado ni Montoya para hacer historia

Jorge Sampaoli tendrá a toda su plantilla dispuesta de cara al choque ante el Leicester a excepción de Gabi Mercado y Walter Montoya. El defensa está castigado al arrastrar una sanción por acumulación de amonestaciones, ya que vio tres amarillas y deberá descansar. Mientras, el último fichaje en el mercado de invierno, que aún no ha debutado con la camiseta del Sevilla, no está inscrito en la Champions al ser el descarte final y no entrar en el cupo de los tres cambios que permite la UEFA. El Sevilla inscribió a Jovetic, Lenglet y David Soria ocupando las fichas que dejaron libres Kiyotake, Kolodziejczak y Sirigu.

Sampaoli podrá decidir hoy sobre qué hombres serán los elegidos para el encuentro ante el vigente campeón inglés, el primero de dos partidos que pueden cambiar la historia de este club. El Sevilla nunca ha pasado de los octavos de final de esta competición en el actual formato de la Liga de Campeones, ya que sí lo hizo a finales de los años cincuenta en la Copa de Europa. En la Champions tal y como la conocemos, el Sevilla ha llegado dos veces a octavos, cayendo en ambas ante el Fenerbahçe (2008) y el CSKA de Moscú (2010) y bajo la dirección de Manolo Jiménez.

El Sevilla no conoce los cuartos de final en el actual formato, aunque sí en la Copa de Europa

El técnico argentino, que ya dio descanso a algunos de sus hombres fuertes en el duelo ante el Eibar del pasado sábado, ha recuperado a Nico Pareja, uno de los pilares fundamentales en la defensa y capitán y peso pesado dentro del vestuario. Mariano y Vitolo no jugaron el partido completo, Iborra ni se vistió al estar sancionado y la ayuda de Escudero, que reapareció, supone una bocanada de aire en una banda, la izquierda, con falta de efectivos.

Sampaoli ofrecerá hoy su rueda de prensa después de un entrenamiento en el que podrá obtener las últimas sensaciones que le ofrezcan sus jugadores, que ayer se ejercitaron con la mente puesta en el Leicester con la presencia añadida de dos jugadores del filial, el meta camerunés Ondoa y el extremo algecireño Juanje Arguez.

El rival, el Leicester, llega hoy mismo a Sevilla y se entrenará por la tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán, minutos antes de la rueda de prensa oficial a cargo de Claudio Ranieri y un miembro del equipo.