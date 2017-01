Monchi y el pertinaz runrún sobre su futuro

La continuidad de Monchi al frente de la dirección técnica del Sevilla es un tema recurrente. Tanto, que un día después de abordar el espinoso asunto ante los medios, tuvo que volver a hacerlo. El Correo de Andalucía publicó que pretende adelantar su salida del club al próximo mes de febrero, concretamente a la Roma, y lógicamente se vio obligado a hablar sobre esa noticia de tanto calado, que desmintió. "No es cierto, pero ya creo que sobre este tema dijimos que íbamos a llevarlo a nivel interno. No es verdad, ni por asomo le he dicho eso al presidente. Estoy tremendamente centrado en el mercado invernal, el Sevilla es el equipo que más movimientos ha hecho en entradas y salidas y eso debería ser la noticia sobre Monchi", expresó el propio director deportivo.

Lo desmienta o no, su futuro está abierto a una salida posible, incluso probable al final de temporada. Pero hasta entonces, el director deportivo pide a la prensa que se deje de elucubraciones. "Os pido que dejemos en un segundo lugar un tema que ya dije que llevaríamos a nivel interno. No quiero seguir con desmentidos. Lo único que hago es dedicarle todo el tiempo a mi club y quiero reforzar la plantilla de cara a los ilusionantes retos. Pido sólo que critiquéis o elogiéis mi trabajo, estaré centrado al 120% en el día a día del club, que es lo que me preocupa".

Abundó Monchi en su compromiso extremo. Al menos hasta que expire esta campaña: "No fui a San Sebastián por Jovetic. Me hubiera gustado que hubiera una cámara grabándome en mi casa. Mi perro no habla, pero vaya sustos que se llevó el pobre de los saltos... Si después me quedo, porque es una posibilidad y estaría encantado, todo el daño a mi figura como persona sería difícil de reparar. El tema no va a dar más de sí, no va dar más juego".

Castro, a su lado, intervenía: "Veo a Monchi trabajando igual que siempre, al máximo nivel. Hemos hablado cosas a nivel interno, pero sigo pensando en no cambiar las cosas que están bien y quiero que Monchi siga muchos años. Puedo confirmar que no me ha dicho que pretenda irse en un mes".