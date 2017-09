Muriel al fin respira

Luis Muriel, protagonista por el gol que valió los tres puntos y con el que se sacaba la espina de la ocasión que falló en Liverpool, salió contento del vestuario sevillista. "Es una victoria importantísima. El míster va rotando a los jugadores y el resultado sigue siendo el mismo", dijo el colombiano, que ve al Sevilla luchando por los mejores puestos de la Liga.

"Es un sueño poder pelear tan arriba. Tenemos que competir con dos rivales como Madrid y Barcelona, pero vamos a luchar, por supuesto". Sobre su gol, reconoció que respiró tras ver el balón en la red. "Es una alegría poder marcar por fin, y que sea el primero de muchos. Me he sacado un peso de encima. Lo he intentado mucho, un mano a mano, la falta, pero al final entró y lo importante es que nos vamos contentos con los tres puntos. No soy un delantero goleador como Wissam (Ben Yedder) en el área, pero necesitaba marcar", explicó.

El capitán Daniel Carriço también valoraba los puntos sumados, algo que no era fácil con el esfuerzo del miércoles. "Llevamos muchos partidos ya y es importante hacer rotaciones para que todos se sientan importantes y enchufados. Tenemos la papeleta para hacer una gran temporada. El de hoy ha sido el típico partido del que te acuerdas al final y había que sacar los tres puntos", dijo el portugués.

Sebastian Corchia reconoció que necesita tiempo, pero salió feliz con el resultado. "La adaptación está siendo muy buena, el campeonato español es diferente pero estoy preparado para aprender mucho y mejorar", dijo, mientras Lenglet se refería al penalti: "El final ha sido un poco increíble con todo lo que ha pasado tanto para ellos como para nosotros, pero lo importante son los puntos".

Por último, Walter Montoya también abandonaba feliz Montilivi, aunque consciente de que el Sevilla en muchas fases no había desplegado un gran juego. "Hemos trabajado mucho y creo que estos tres puntos a la larga servirán de mucho. Claro que hay cosas que mejorar, pero ganando es mucho más fácil hacerlo. Por partes lo hicimos bien y otras no tan bien, pero salimos a ganar".