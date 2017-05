Obligado compás de espera por la rescisión de Sampaoli

Empieza una semana clave y definitiva para que se produzca el relevo en el banquillo del Sevilla. La reunión de Óscar Arias con Berizzo el pasado viernes, mientras José Castro acordaba con Claudio Tapia la fórmula de pago de la cláusula de rescisión del contrato de Jorge Sampaoli, sólo fue un primer paso para acercar posturas con el elegido, en primer opción, para ser su relevo. Todavía quedan muchos matices que hablar y negociar, pues esa conversación versó exclusivamente sobre fútbol y Sevilla y Berizzo aún deben perfilar el acuerdo sobre todos los extremos del contrato.

Hay cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que el técnico argentino tenga otras ofertas, como la del Oporto, pero eso no inquieta tanto al Sevilla como convencerse de la idoneidad de su perfil para hacerse con los mandos del nuevo proyecto. La cúpula ejecutiva del club ya tiene constancia de que Berizzo está por la labor de escuchar la propuesta económica sevillista una vez que conoce, de boca del director deportivo, cuál es la oferta deportiva, cuál es la materia prima que le van a poner en sus manos y cuáles son los retos que debe afrontar. Y todo ello invita a la reflexión por las partes mientras pasan los días hasta que llegue el momento de hacer el relevo.

Antes del jueves, 1 de junio, el Sevilla no puede firmar ningún contrato con otro entrenador. Hasta esa fecha está vigente la cláusula de rescisión de 4,2 millones de euros y el acuerdo al que ha llegado Castro y su comité ejecutivo con la AFA se sustenta sobre el pago de 1,5 millones, el precio de esa indemnización en junio. El jueves debe certificarse el intercambio de documentos con los avales y las garantías de los plazos pactados, con unas primera cuotas a pronto pago que asciende al 60% del total. Pero el club de Nervión no puede dar ni un paso en falso. Hasta el jueves, se intensificarán las conversaciones. Berizzo es el mejor colocado y no sería extraño que hubiese algún contacto con otro candidato una vez que el comité ejecutivo escuche a Arias tras la conversación que tuvo con él.

El año pasado Monchi se reunió en el escaso margen de un día en Madrid con Jorge Sampaoli y Rudi García, el otro candidato. El Sevilla gusta de valorar más de una opción para reducir el margen de error. Y para ello el obligado compás de espera hasta que sea real el definitivo adiós de Sampaoli es incluso una baza que el club nervionense no quiere desaprovechar. Con todo, Berizzo sigue siendo la primerísima opción y puede que haya un acercamiento antes del jueves e incluso el anuncio de un principio de acuerdo. Más que esto es imposible.