Sampaoli: "Sé que soy el elegido de la AFA, pero hay que respetar al Sevilla"

Si se trata de negar la mayor o no, en el caso de Jorge Sampaoli y su camino hacia el puesto de seleccionador argentino, el técnico reconoció que la AFA le ha comunicado que es el elegido, pero niega que la reunión entre el abogado Fernando Baredes y el presidente argentino en Barcelona tenga que ver con su futuro. El de Casilda confiesa que hablará con Tapia, pero a su debido tiempo “por respeto al Sevilla” y aseguró que no puede estar pensando en dos cosas a la vez y sólo se ocupa el partido ante el Granada y las seis finales que quedan para lograr el objetivo.

“Lo único que digo, es como dice una canción de rock, la verdad está en la calle. Lo demás es rumor, tratar de separar a la gente, al sevillismo. Estamos en todo lo que tiene que ver con el Granada, con los partidos que tenemos, y es lo único que nos afecta. El resto son cosas que no tienen que ver conmigo. En este episodio hemos sido vinculados de tercera parte, pero sólo pensamos en los partidos que vienen y en una posibilidad que requiere estar centrados y unidos”, ha comentado el entrenador a las primeras preguntas sobre los movimientos sobre su futuro.

La verdad. “Mi verdad está vinculada con el club, con el presente y en todo lo que viene. No puedo estar pendiente del futuro. Tuve una reunión esta semana, el martes, con el presidente y el vicepresidente, y volvimos a coincidir en lo mismo, que pensamos en el presente. Una vez terminado esto pensaremos en el futuro. Ahora no podemos estar de otra forma sino vinculados al equipo, a la gente y que luche por los objetivos. En la reunión hablamos sólo del presente”.

Reunión de su abogado y Tapia. “Yo me manejo solo. Si usted analiza mis actuaciones en mis últimos cinco contrato, me manejé sin representatividad. No sé de qué reunión habla, pregunte a las personas que se reunieron. Baredes no es mi abogado, es una persona conocida mía desde hace tiempo, pero desde que empecé a entrenar no intervino en ningún contrato mio”.

Futuro seleccionador argentino. “Yo estoy muy tranquilo, no voy a entablar ninguna conversación con nadie que no tenga que ver con los partidos que vienen. Si yo estuviera entablando conversaciones formales no con la selección argentina, sino que también hubo otros proyectos, no podría ni me interesa porque no puedo pensar en dos cosas distintas. No tengo ni tiempo ni capacidad para pensar en dos cosas a la vez. Estoy pensando en el equipo, en llegar al estadio y ver a la gente volcada, no tengo otra cosa que pensar. Todo lo que venga en el futuro se verá en el futuro. He tenido la chance de hablar con seis proyectos nuevos. Sé que hay una intención real, no sé si habrán hablado con otro técnico, no lo conozco. Terminado el torneo veremos el futuro, no puedo recibir a nadie ahora”.

Esperar al momento justo. “No me costa esa reunión de que ustedes hablan. El presidente de la AFA lo negó. Baredes no es mi representante. Mi llegada al Sevilla fue en conversaciones directas con Monchi y luego acá definimos el proyecto. Sé que hay un interés, sé que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos para no dañar a nadie. Hacerlo ahora sería dañar al Sevilla”.

El contrato con el Sevilla. “Tengo contrato por dos años y tengo modificaciones de cláusulas. Hay que ver las intenciones del Sevilla, las intenciones de cada uno como profesional, todo el mundo tiene derecho igual que un jugador se puede ir por la cláusula. Todo se definirá en el tiempo preciso. Hablé con el presidente y estamos alineados en el mismo objetivo. Él tampoco quiere hablar del futuro, él necesita que el Sevilla esté en Champions, por eso estoy acá”.

¿Qué le dice al sevillismo? “La gente que quiere desunir y eso es fácil. La gente quiere pelea todo el tiempo, conflicto… La gente necesita huir y, como los medios de comunicación, lo que quiere es ver sangre, guerra… Es más importante ver qué nombre tiene un río y no qué le pasa al de al lado”

El Granada. “Lo más importantes es hablar de fútbol. Ninguna explicación que yo haga sobre el partido generará un titulo. Es un equipo de muy buenos futbolistas, anárquico, que no ha construido un funcionamiento colectivo, de ahí que esté donde esté. Pero son futbolistas que en otros equipos han hecho cosas buenas. Por eso un equipo riesgoso”.

Su deseo. “Estoy contento y estaré más contento si en estos partidos pasamos la barrera de los 75 puntos, que sería hacer historia en el Sevilla. De cara al final del torneo tenemos que estar muy presentes que es una etapa difícil, una atapa final en la se juegan muchas cosas, descensos, opciones europeas… El equipo va a tener que tener una buena presentación como tuvo en los dos últimos encuentros. Veo al equipo muy entusiasmado. Ojalá ese deseo y esa furia no nos juegue en contra y que seamos contundentes, porque si lo hubiéramos sido hubiéramos conseguido los tres puntos ante el Sporting o con el Valencia”.

Nasri y Rami. “Están ahí entrenando bien, normal, pero con muy pocos entrenamientos. Tenemos que hablar con ellos a ver si pueden estar. Están totalmente recuperados”.