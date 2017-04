Sampaoli ya ha elegido ayudante en la selección

Aunque aún hay algunos escépticos con todo el caudal informativo que llega desde Argentina sobre Jorge Sampaoli y su decisión de aceptar la propuesta de ser seleccionador de la albiceleste, cada vez llegan más pruebas irrefutables de que esto no tiene vuelta atrás. La última ha sido la declaración de un presidente de un club argentino, el Defensa y Justicia, a cuyo entrenador ha llamado Sampaoli para pedirle que sea su ayudante, como ya fue en la selección de Chile con la que que fue campeón de la Copa América. Se trata de Sebastián Beccacece, quien le ha pedido un margen de tiempo al técnico sevillista para poner en orden las cosas con su club.

José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, confirmó el rumor de que Beccacece es el elegido para ser el segundo técnico de Argentina. "Pensábamos que lo iba a llamar; y lamentablemente para nosotros lo ha llamado y nos vamos a quedar sin técnico. Es un fastidio, porque veníamos bien y es un técnico bárbaro", dijo con amargura Lemme.

Fue el jueves por la tarde cuando el propio Beccacece le comunicó que Sampaoli lo había llamado solicitando su incorporación al cuerpo técnico de Argentina. "Fue algo sorpresivo porque más allá de lo que manejaban los medios yo hace ocho meses que no hablaba con Jorge. Fue el martes a la noche. Me pareció lo más oportuno hablar con la gente del club para a informarles cómo está la situación. Le pedí a Jorge la posibilidad de pensarlo con calma. No por la importancia de la selección, sino por el lugar donde estoy, por el respeto que se merece la gente, los jugadores y los directivos".