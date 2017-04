Sampaoli: "Ni merecía tantos elogios ni ahora merezco ser repudiado"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha confirmado que Stevan Jovetic será una de las novedades del once titular que presentará ante el Deportivo mañana en un partido en el que el entrenador argentino espera que su equipo recupere el nivel anterior a la crisis en la que está sumido, pues no gana desde el 2 de marzo al Athletic.

El técnico nervionense, que también descartó a Nasri por lesión, no se detuvo demasiado en su futuro, aunque recordó que tiene pendiente una reunión con el presidente para tomar una decisión. Sampaoli incidió en la idea de centrarse en el importante duelo ante los gallegos y recuperar el “estilo” y el “estatus” que pusieron al Sevilla peleando junto a los grandes.

“Ésa es la intención, volver a la mejor etapa que tuvimos, volver a la senda del triunfo. El segundo tiempo ante el Barcelona ya se pudo ver una mejoría y una parte del otro día con el Sporting, también, más allá de que no se consiguieron goles. Tenemos que volver a sentirnos fuertes en este estadio, estar en posiciones de privilegio”, ha indicado.

Sampaoli está contento a medias con la imagen que su equipo dio en el Camp Nou. “No fue bueno el primer tiempo, aunque tuvimos dos ocasiones contra cuatro del rival. Pero no con los rasgos que nos identifican. En la segunda parte sí estuvimos más cerca de eso. El Barcelona nunca domina que le ataquen como nosotros y en ese camino más allá de que la contundencia final no estuvo, nos sentimos más nosotros”.

En esa búsqueda por volver al Sevilla de hace un mes y medio, ¿se plantea cambiar alguna cosa o jugadores? “Puede ser que haya que focalizar en nombres propios. Pero en este tiempo hubo partidos que consiguiendo menos, merecimos mucho más. Pero se privilegia más la crítica”.

¿Tiene las claves para el bajón que ha experimentado el equipo? “Hay un montón de factores psicológicos que pueden haber tenido incidencia. La eliminación de Champions, enseguida jugar con el Atlético, un equipo que venia en alza, el hecho de sostenernos mucho tiempo arriab con el nivel de estrés que genera... La merma es algo que siempre está ahí y que afecta a todos los equipos y nos tocó a nosotros ahora”.

¿Se le está haciendo larga la temporada? “La temporada para mí empieza ahora. Después de cada partido está la ilusión de otro encuentro. Si se me hiciera larga la temporada me dedicaría a otra cosa”.

¿Le preocupan los rivales que vienen por detrás? “Nosotros tenemos que tener una orientación vinculada al objetivo, tiene que ser la fortaleza grupal en torno a una idea. Tenemos que sumar puntos y sabemos que hay un montón de equipos con objetivos de llegar a la Europa League o la Champions. Tenemos que hacer lo posible para repetir en la Champions y para que haya revancha de lo de este año”.

Continuar o no en el Sevilla. “Yo valoro la confianza del presidente y lo valoro más allá del momento del equipo. A mí como persona me pone bien. Yo tengo un contrato, que como he dicho tiene un montón de aristas favorables al club, favorables a mí... que te permiten irte o quedarte. Hablaremos. Estoy feliz y me he encariñado con la institución, pero el tiempo dirá. Ahora sólo pienso en el partido de mañana y ya se verá. Hoy lo único que me interesa es el partido del sábado. No puedo distraerme. ¿La selección de Holanda? No he tenido conversaciones. Si eso es real, realmente me pone contento que piensen en un entrenador de fuera, pero será una especulación mediática o dirigencial. Yo desconozco el tema”.

La vuelta de los 'biris'. “No es la justificación a los malos resultados, pero sí es una parte. Que vuelva la da la alegría al estadio que siempre tuvo y da la posibilidad de que sea un volcán”.

Monchi. “Es un reconocimineto a alguien que ha generado tanta modificación y que ha hecho posible el crecimiento que ha experimentado el club. Se lo merece y creo que pronto estará en una foto afuera del estadio”.

Del elogio a la crítica. “No me he creído que haya sido una persona con merecimiento de tantos halagos y tampoco creo que hoy sea una persona que merezca ser repudiada. Nosotros estamos llenos de ilusiones. Normalmente cuando ganas eres rubio con ojos azules y cuando no, no. Esto es así lamentablemente. Lo que quiero retomar es ser competitivo y estar cerca de los dos equipos que son inalcanzables . Donde lleguemos llegaremos, pero que no perdamos en veinte días todo lo que hicimos y a donde llegamos en meses”.

Nasri, casi descartado; Jovetic, titular.“Nasri es un profesional. Hace todo lo que puede y a veces, más. Luego, que logre encontrar su mejor versión y que no esté como hace un tiempo no tiene nada que ver con su entrega. El otro día le dio un tirón y quería seguir, y en el descanso también quería salir. Para jugar mañana lo tiene difícil. Jovetic llegó de la selección con una lesión, no entrenó, estuvo disputando un lugar con Ben Yedder... Fue un jugador muy importante cuando llegó, básicamente en partidos con el Real Madrid y es un jugador que nos tiene que dar. Si me lo pregunta, mañana va a jugar”.