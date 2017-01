Sarabia, el garante de los minutos de oro

La persecución sin tregua ni desmayo del triunfo, en ese sueño de continuar siendo el rebelde de la Liga, ha llevado al Sevilla a sumar muchísimos puntos en los tramos finales de los partidos. El equipo de Jorge Sampaoli ha concatenado cinco triunfos consecutivos, desde su última derrota, producida en Granada, y gracias a esos 15 puntos seguidos se ha creído el reto de luchar por la Liga. Ganó con holgura en Vigo, ante el Málaga y en Anoeta. Y supo sufrir hasta darle la vuelta al marcador en los instantes finales frente al Real Madrid y Osasuna. No era la primera vez que el equipo de Sampaoli recurría a la épica de la remontada in extremis. Ni tampoco era nuevo que mediara el concurso determinante de un jugador concreto para voltear el marcador.

Pablo Sarabia es el garante de los minutos de oro del Sevilla. El madrileño ha sido determinante en cuatro remontadas clave, entre éstas las dos últimas, más las de Las Palmas y Leganés. Y también ha coadyuvado a alguna más sin incidencia directa en datos tangibles, léase goles o pases de gol, como la del Alavés. Yendo al frío dato, incluso habría que destacar que fue decisivo en el primer gol del primer partido de esta magnífica racha, en Balaídos, al botar el córner que Iborra convirtió en el 0-1. Pero en aquel partido jugó como titular, algo no muy habitual en él, que es el decimotercer futbolista en minutos de juego tanto en la Liga (889 minutos en 17 partidos) como en el cómputo de todas las competiciones oficiales (1.432/27). Más llamativo, quizá, sea su rol protagonista como revulsivo, algo con lo que él quiere acabar, claro. "Por supuesto que me gustaría ser titular, sé de la dificultad que tiene, pero trabajo día a día para hacerme un hueco y tener más minutos. Me siento satisfecho porque siempre doy lo máximo de mí, en los partidos y en los entrenamientos. Obviamente lucharé siempre por ser titular, no me conformaré con jugar lo que pueda", dijo este martes en Cope Sevilla. Entretanto, Sampaoli se beneficia de sus fulgurantes salidas desde el banquillo.

Sarabia, el futbolista más barato de la plantilla más cara de la historia del Sevilla (poco más de 300.000 euros costó su traspaso), es el tercer goleador de este Sevilla que puja por la Liga, con 7 tantos en total y 5 en el torneo liguero. Y es el primero en número de asistencias o pases de gol, ya sea en faltas o saques de esquina o en juego: 11 en total y 7 en la Liga. Además, fue el futbolista que marcó el primer gol de la era Sampaoli en la Liga, al anotar el 1-1 de cabeza ante el Espanyol. Luego, daría un gol de córner a Vietto y otro pase a Ben Yedder para redondear el 6-4 con que terminó el partido.

Aquel día fue titular, pero ante Las Palmas fue el último de los tres cambios que hizo Sampaoli para levantar el partido y su papel fue decisivo: marcó de penalti (89') y botó el córner que remató a gol Carlos Fernández (94'). Más obvia incluso fue su influencia en el triunfo en Leganés, pues salió en el minuto 72 y anotó el definitivo 2-3, un golazo, en el 85.

12 puntos Los que se pueden anotar en el haber de Sarabia por su incidencia directa en el resultado

En Anoeta también participó en la holgada victoria saliendo desde el banquillo, pues hizo el 0-3 a pase de Ben Yedder, en la gran noche del franco-tunecino. Y como titular también dio buenos pases de gol en partidos que el Sevilla perdió, el 1-0 a Vitolo ante el Barcelona (1-2 final) y el 1-1 a Nasri en San Mamés (3-1 final). Sin embargo, la gran eclosión de Sarabia llegó con la falta que botó para que Sergio Ramos hiciera explotar el polvorín de Nervión con su gol en propia puerta (minuto 85) y, una semana después, sacó el córner con el que Franco Vázquez decantó la balanza para el Sevilla en El Sadar (2-3, minuto 80) e hizo el 2-4 con ajustado disparo raso al palo (2-4, minuto 92). En ambos casos, llevaba un escaso margen de tiempo en el césped, pero eso no fue óbice para que pusiese su precisa zurda al servicio del equipo.

Si fuera objetivo el dato de los puntos sumados por el Sevilla por incicidencia directa de Sarabia éstos alcanzarían los 12. Ante Las Palmas se le pueden adjuntar los tres puntos pues perdía el Sevilla, igual que ante el Real Madrid. Frente a Leganés y Osasuna, en cambio, el marcador señalaba un empate, así como ante el Celta, antes de su concurso. Quizá sea exagerado, pero no deja de ser un indicador de algo tangible, como es la muy positiva influencia en la faceta ofensiva del mejor lanzador de la plantilla, un jugador que además ha jugado en varias posiciones diferentes, hasta de lateral en ambos flancos.