El TAD no trata la sanción a Rami, que podrá jugar

Jorge Sampaoli podrá alinear mañana a Rami ante el Real Madrid, dado que sigue vigente la suspensión cautelar de la sanción de un partido con que fue castigado por su expulsión ante el Málaga. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no trató el asunto en su reunión ordinaria de ayer viernes, simplemente el expediente sigue en la cola, ya que había otros anteriores en riguroso orden cronológico. Por ejemplo, suspendió cautelarmente el cierre parcial de la grada de El Molinón por los insultos racistas a Williams en el Sporting-Athletic. Por tanto, Rami aún no sabe si tendrá que cumplir o no el castigo que le impuso el Comité de Competición y que ratificó el de Apelación, pero, mientras resuelve el TAD, podrá jugar.

Sampaoli se encontrará después de un tiempo con bajas en distintas líneas con que tendrá que realizar varios descartes para confeccionar la convocatoria para recibir al Real Madrid. De hecho, tiene disponibles a Sergio Rico, Sirigu, David Soria, Mercado, Mariano, Rami, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Kranevitter, Iborra, Ganso, Sarabia, Nasri, Kiyotake, Vitolo, Franco Vázquez, Vietto, Ben Yedder y Jovetic. De los que jugaron el jueves, el único con problemas es Correa, con molestias en el tobillo tras recibir un fuerte golpe.

Además, Mariano, N'Zonzi y Franco Vázquez, tres de esos 21 futbolistas disponibles, no fueron convocados para la vuelta copera con el Real Madrid, por lo que están descansados, al igual que Pareja, que sí estuvo citado pero permaneció en el banquillo, mientras que otras piezas clave como Vitolo y Nasri sólo jugaron un rato en la segunda parte. Con la suspensión cautelar de Rami y tras el debut de Lenglet y Jovetic, Sampaoli puede presentar a su equipo de gala bien reforzado.