Tevenet: "Tengo en el estómago el cosquilleo del debutante"

El Sevilla FC ha presentado este mediodía a Luis García Tevenet como nuevo entrenador de su filial en sustitución de Diego Martínez, actualmente técnico del Osasuna. Tevenet, que fue ex futbolista del club blanco en dos etapas distintas, ha estado arropado en el acto por el presidente, José Castro, y el director deportivo, Óscar Arias, así como por el nuevo entrenador del primer equipo, Eduardo Berizzo.

“Es un reto muy ilusionante. Me he considerado de la casa siempre y cuando me dicen que vuelvo, considero que nunca me he ido. Es como si volviese a debutar. Tengo una gran ilusión de mantener al equipo en la categoría y que la formación de los chavales sea óptima para que estén para el primer equipo”, ha dicho el técnico en su comparecencia ante los medios.

Tevenet, que junto con Arias destacó que habrá que ver el futuro de los jugadores uno a uno teniendo en cuenta que hay ofertas por algunos, se sentará en las próximas horas con Berizzo para ver qué canteranos harán la pretemporada con el primer equipo, siempre según las necesidades y los puestos a cubrir según vayan las negociaciones para incorporar jugadores al primer plantel. "Tengo un cosquilleo en el estómago como cuando te dicen que vas a debutar. Es mi novena temporada como entrenador, pero esta vez es muy diferente. Soy sabedor de que hay recursos materiales como de jugadores muy importantes. Estoy orgulloso de que el míster esté en la presentación, tendrá en el filial ese sostén y puedo asegurar que iremos de la mano para que los dos equipos, no sean calcados, pero sí que se asemejen en muchas cosas”, ha precisado.

Tevenet no tiene como meta ahora mismo dar el salto al primer equipo, aunque no lo descarte en el futuro. "Tengo los pies en el suelo y, como diría aquél, vamos a ver qué ceno esta noche y ya veremos mañana. Yo quiero que le vaya al primer equipo lo mejor posible. Es un sueño que todos tenemos pero las prisas son malas consejeras. Lo que sí es seguro es que me empaparé. Lo que le tenga que copiar se lo copiaré”.

Tevenet ha entrenado a equipos como San Roque de Lepe, UCAM Murcia, Cartagena, Huesca o Hércules.