En Valencia no; pero en Barcelona, sí

Jorge Sampaoli dijo una verdad horas antes del partido: él no se iba a reunir con la AFA para tratar el tema de su salida del Sevilla con dirección el banquillo de la selección argentina. Y es que no fue en Valencia, donde hoy el equipo busca un nuevo triunfo que lo asiente en zona de Liga de Campeones, sino en Barcelona donde el abogado del todavía técnico del cuadro hispalense se reunió con Claudio Tapia, presidente de la federación argentina.

El propio directivo sudamericano, a su desembarco en la capital catalana, rechazó también que fuera a reunirse con Sampaoli, quizás visto todo el jaleo que se formó con sus declaraciones horas antes de cruzar el charco, y sí afirmó que se iba a entrevistar con Messi para tratar la sanción que le impuso la FIFA.

Sin embargo, Tapia y Fernando Baredes, abogado de Sampaoli, fueron cazados en Barcelona. "Yo me reuní con dirigentes, no sé si era el abogado de Sampaoli", señaló Tapia en TyC Sports. Sólo el tiempo dirá.

Todo ello, después de que en la mañana del viernes el propio técnico tuviera que adelantar su rueda de prensa, prevista para ayer, con el fin de acallar muchos de los rumores que indicaban que ya había dicho que sí a ocupar el banquillo argentino una vez acabe la temporada.

"Si me preguntan si he dado el sí estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. No tengo opinión sobre lo que generan los demás. Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Todo lo que se genera por especulación, como el comunicado que sacó el club que llega tras unas especulaciones, no me compete. Tenemos siete finales, hablamos del compromiso para estar lo más arriba posible. El jugador, que me escucha todos los días, sabe lo que estoy buscando hasta el final del torneo", señaló el sudamericano.

Y añadió: "El ambiente, los supuestos… No tengo ni relación de renovación con el club ni ninguna conversación pendiente con nadie, ni con ningún club. Tengo que caminar por el camino que me corresponda. Lo único que hablé con el presidente es que, cuando tenga que comunicar algo, se lo comunicaré primero a él. La reunión no depende de mí. Cada circunstancia tiene cada momento, tengo un contrato que firmé hace mucho tiempo y no se modificó, con aristas favorables para el club y para mí que no se han modificado".

Y del futuro cercano, al presente más inmediato. El Sevilla continúa en pleno pulso por la tercera plaza y quedan siete encuentros para conocer el desenlace. "Tenemos siete finales, hablamos del compromiso para estar lo más arriba posible. El jugador, que me escucha todos los días, sabe lo que estoy buscando hasta el final del torneo", advirtió el argentino, que no quiere despistes ni que se dude de su compromiso en caso de que el equipo caiga en su compromiso hoy ante el Valencia.

Aseguró, además, que no quiere ningún tipo de relajación: las miras deben estar puestas en dar caza al Atlético de Madrid. "Convivir con estos futbolistas nos hace soñar con que el equipo luchará hasta el final. Pelear con seis o siete equipos por el sitial de Champions necesitamos a todo el equipo. Si pensamos en el tercer puesto nos clasificaremos para la Champions. Como pensemos en el cuarto nos iremos a la Europa League. Estamos ilusionados, sabiendo que el Atlético tiene un plantel importante. Seguramente va a perder muy pocos puntos de aquí al final", comentó el preparador argentino.