El club baraja ya alternativas a Navas

La contratación de Éver Banega no ha causado el esperado efecto dominó. Aunque el fichaje de Luis Muriel va madurando, está costando cerrarlo algo más de lo previsto. De todas formas, parece cuestión de tiempo que la Sampdoria -su presidente es un duro negociador- llegue a un acuerdo con el Sevilla, que por su parte ya tiene pactado su contrato con el internacional colombiano.

Otras gestiones paralelas permanecen en stand by por diferentes motivos. En el caso de Nolito, el Manchester City propone una cláusula de compra obligatoria con algunas condiciones que no terminan de convencer al Sevilla, según fuentes cercanas a la negociación. El jugador, mientras, disfruta de sus vacaciones en Sanlúcar de Barrameda, donde atendió a un medio local: "Me gustaría volver a España y ojalá que tenga suerte. Ahora mismo estoy de vacaciones y siempre me gusta estar en Sanlúcar, tranquilo con mi mujer y mis tres niñas, mi familia y mi entorno. Ahora mismo, sigo perteneciendo al Manchester City y no hay nada decidido. Ya se verá qué pasa en un futuro", comentó en palabras recogidas por Sanlúcar Información.

El Sevilla es un club grande y muy interesante, pero no sé nada"

En el caso de Jesús Navas, el Sevilla hace ya dos semanas que le realizó una oferta en torno al millón y medio de euros netos por cada una de las tres temporadas. Pero Bahía, su agencia de representación con Margarita Garay a la cabeza, no está facilitando el acercamiento definitivo. La negociación paralela para sacar a Vitolo afecta de modo indirecto a este diálogo para devolver a Jesús Navas al club donde se formó y a su hogar.

El Sevilla, ante la falta de respuesta del campeón del mundo y sus representantes, ya maneja otras alternativas para el extremo derecho.

Y un aspirante a esa banda, aunque para el lateral, es el francés Sebastien Corchia, que es la primera opción para competir por el puesto con Mariano. El jugador del Lille hablaba en Goal sobre el interés sevillista, al que piropeaba: "El Sevilla es un club grande y muy interesante. La Liga es una competición increíble, pero no sé nada. Sólo mis representantes saben lo que está pasando ahora mismo. Me concentro en el fútbol y en la vuelta a los entrenamientos después de las vacaciones con el Lille, donde todavía me queda un año de contrato".