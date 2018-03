Un dibujo inamovible sólo en el Sevilla

Jesús Navas continúa con su recuperación al margen del grupo

Jesús Navas va a cumplir este Domingo de Ramos un mes sin poder entrenarse con el equipo desde la lesión muscular que sufrió al principio del partido con el Atlético de Madrid. Lo que en principio fue descrito como una simple sobrecarga en el gemelo derecho se complicó después, hasta el punto de que el club emitió una nota el pasado 9 de marzo anunciando que el palaciego no sólo sería baja ante el Valencia sino también en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford, que parecía el partido ideal para su reaparición. El parte médico que ofreció la web del Sevilla no dio más detalles, después de que el propio Montella lo descartara para aquellos dos partidos. No obstante, parece que la fase de recuperación del jugador de banda está llegando a su final de forma positiva. Jesús Navas ha realizado esta semana sesiones dobles de readaptación a la competición y todo hace indicar que durante la Semana Santa podría acelerar su puesta a punto para ponerse a las órdenes del entrenador ante la importante cita del Sábado Santo ante el Barcelona. Si no está listo para el reencuentro de la Liga sí podría estarlo para la ida de los cuartos de final de la Champions, el martes 3 de abril, cuatro días después. Su baja, cuando estaba en un gran momento, afectó al equipo.