"Estoy disfrutando de mi fútbol y quiero seguir en el Sevilla"

El presidente del Sevilla, José Castro, y su director deportivo, Monchi, con la felicidad en sus rostros, han acompañado al francés Steven N'Zonzi en la rueda de prensa celebrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán para valorar la ampliación del contrato del futbolista hasta 2020, un año más de lo que tenía firmado hasta ahora.

Castro, en una única alocución, mostró su “satisfacción por anunciar la ampliación y mejora del contrato. Han sido unas negociaciones largas y quiero agradecerle a Steven y a su entorno que han tenido a bien llevar las negociaciones con el ánimo de quedarse. El esfuerzo económico es importante por parte del Sevilla, pero es un día importante para los dos porque es un futbolista de mucho peso en nuestra plantilla”.

Parco en palabras y con la frialdad que expresa también en el terreno de juego, N'Zonzi no ocultaba, sin embargo, con la sonrisa en el rostro. “Me siento muy bien aquí en el club, en la ciudad y con el equipo. Estoy disfrutando de mi fútbol ahora y por eso quiero seguir en el Sevilla. De otros clubes no importan, no sé si alguno pensaba pagar mi cláusula en invierno”, arrancaba el francés.

Ante la insistencia de si había habido alguna entidad dispuesta a una incorporación inmediata o para el mercado veraniego, el futbolista demostraba que no daría ni una sola pista. “Es más importante para mí estar muy concentrado en la temporada que hacemos ahora y no quiero pensar en qué pasará el próximo verano, estoy muy contento aquí y quiero seguir aquí”.

La posibilidad de su marcha el día en el que se anunciaba precisamente lo contrario, su continuidad, siempre estuvo presente durante la rueda de prensa, pero N'Zonzi nunca se salió del raíl de las respuestas que él tenía previstas: “Mi mentalidad es seguir en el Sevilla, quiero crecer siempre, quiero trabajar por el equipo y ésa es la única cosa que me importa. Para mí estamos haciendo una muy buena temporada y podemos hacer muy buena temporada este año y sólo quiero pensar en eso”.

¿Se considera, como dicen, el mejor medio centro del mundo en estos momentos? Sonrisa y respuesta comedida: “No es la verdad que yo sea el medio centro del mundo. Hay muchos jugadores que me gustan ahí, no puedo decir uno, pero hay muchos”.

Ya hablando de las posibilidades del equipo en la temporada tanto en la Liga como en la Liga de Campeones, N'Zonzi mostraba su satisfacción y también su ambición: “Jugamos muy bien hasta ahora, es importante seguir hasta el final de la temporada. Tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores y creo que podemos jugar como los clubes grandes. Claro que es muy difícil, tenemos que seguir trabajando muy duro”.

Ambición "Si terminamos terceros es una muy buena temporada, pero vamos a seguir y a trabajar al máximo para ver qué pasa"

La posibilidad de la Liga, de derrotar a los dos colosos del fútbol español, la veía complicada, aunque no utópica el gigante francés. “Sabemos va a estar muy difícil terminar delante de estos dos grandes equipos, pero si terminamos terceros es una muy buena temporada, pero vamos a seguir y a trabajar al máximo para ver qué pasa”.

¿Qué le ha proporcionado Sampaoli al fútbol de N'Zonzi para su crecimiento? “La cosa más importante es la confianza, desde el primer día me ha dado mucha confianza, como ha hecho con otros jugadores y por eso me siento tan bien en el campo”.

N'Zonzi no cerró la puerta a un futuro enla selección francesa, aunque precisó que “yo sólo estoy concentrado en el Sevilla, trabajando y creciendo como jugador. Vamos a ver qué pasa en el futuro”. Para finalizar, el futbolista pasó de puntillas por la polémica arbitral en el partido del pasado domingo contra el Espanyol. “Todo el mundo estaba enfadado, pero es el fútbol, no podemos decir nada, el árbitro decide, sólo jugar e intentar ganar, pero el Espanyol hizo un buen partido también. Tenemos que pensar en el próximo partido y nada más”, concluyó.