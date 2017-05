La espoleta del 1 de junio

Como en un lento reloj de arena, la actualidad del Sevilla se va desgranando poco a poco con fechas señaladas. La principal atañe a la de este jueves 1 de junio, espoleta para que se ponga en funcionamiento todo el engranaje de la planificación deportiva. El club de Nervión y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definieron este día, por obligación contractual, para hacer oficial la desvinculación de Jorge Sampaoli su presentación como nuevo seleccionador albiceleste. Y esto tendrá su efecto dominó en el anuncio de su sustituto, Eduardo Berizzo, si nada se tuerce. Además, el asunto Vitolo también puede saltar a la palestra una vez que el TAS (Tribunal Arbitral du Sport) resuelva el recurso del Atlético sobre la sanción que le impide fichar.

Desde Madrid ha sido incesante el caudal informativo sobre el enorme interés de Diego Pablo Simeone en hacerse con los servicios de Vitolo. De hecho, el verano pasado, justo antes del debut liguero, el Sevilla hizo pública su renovación de contrato, que enfrió la nueva marejadilla que había provocado la noticia de que Simeone lo quería fichar ya. Un año después, la sanción impuesta por la FIFA al Atlético que le impide fichar ha parado la presión mediática sobre el asunto de Vitolo.

La Juventus, que desea a N'Zonzi, no alzará la voz antes de la final de la Liga de Campeones

También el jugador canario ha contribuido a ello asegurando públicamente que aún no ha contactado con él ningún club. Pero en sus palabras se denota que ya está más abierto a escuchar ofertas después de cuatro temporadas en el Sevilla. Bajo el manido manifiesto de que está abierto a todo si la oferta interesa al club, Vitolo ya no esconde que no le haría ascos a un salto cuantitativo en su carrera. Claro que antepuso su participación en el Mundial como condición sine qua non para elegir destino. En el Sevilla se garantizará la continuidad necesaria para seguir siendo un pilar indiscutible de la selección de Lopetegui. Pero el Atlético, si el TAS le da vía libre para fichar, también le podría ofrecer esa posibilidad. El interés de Simeone en él es tremendo, según cuentan desde Madrid y mañana podría conocerse la resolución definitiva del TAS. Según la notificación que recibió en su día el Atlético al presentar la apelación al tribunal internacional, antes del 1 de junio éste emitiría un laudo definitivo y motivado sobre el caso. De hecho, el club madrileño esperaba conocer hoy mismo la resolución, aunque según Marca un portavoz del TAS ha comunicado que no será hasta el jueves cuando pueda conocerse. De ser negativa, el Atlético no podría fichar hasta enero de 2018, lo que frenaría la posibilidad de afrontar cualquier negociación por Vitolo, quien no quiere poner en peligro su participación en el Mundial. De ser positiva, el Atlético podría iniciar los contactos dispuesto incluso a pagar su cláusula de rescisión, de entre 35 y 40 millones de euros. La posible venta millonaria de Griezmann al United le dará un amplio margen de maniobra.

No es extraño tampoco que haya poco ruido mediático aún en torno a N'Zonzi, el otro futbolista que tiene una elevada cotización en el inflado mercado futbolístico. El futbolista incluso podría tener ya apalabrado un acuerdo con la Juventus, según algunas fuentes, pese a que en enero pasado renovó con el Sevilla hasta 2020, con el consiguiente aumento de su cláusula de rescisión, que estaba en 30 millones, hasta una cifra que oscila entre 40 y 45. La Juventus está metida de lleno en la final de la Champions que disputará este sábado 3 de junio ante el Real Madrid. Pero, tras la final, pondrá a funcionar toda su maquinaria mediática, con el consiguiente carrusel de rumores y, posiblemente, los primeros contactos por N'Zonzi. Los primeros días de junio, así pues, se antojan frenéticos, desde el relevo en el banquillo hasta las grandes ventas.