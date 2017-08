No estropear la planificación

El holandés Marvin Zeegalaar ya ha sido descartado definitivamente como posible fichaje, tal y como se pudo barruntar en la tarde del miércoles en las vísperas del partido ante el Basaksehir. Las razones no tienen nada que ver, sin embargo, con ningún problema médico surgido en el reconocimiento efectuado al futbolista en una clínica de la ciudad, tampoco se deben a cuestiones económicas, pues todo estaba pactado, no firmado, ojo, tanto con el club de origen, el Sporting de Portugal, como con los agentes. Todo es mucho fácil y se corresponde con la voluntad del consejo de administración presidido por José Castro de darle continuidad al proyecto de este curso, el que tiene que ver con la llegada de "todas las opciones A", como dijo el dirigente utrerano en la presentación oficial de Jesús Navas.

Es una historia bastante sencilla y se basa en la búsqueda de un rendimiento deportivo acorde al nivel de la plantilla, algo en lo que no todos coincidían en el club. Es evidente que Zeegalaar no era, ni muchísimo menos, la primera opción propuesta por Óscar Arias. No en vano, el francés Jordan Amavi estuvo en Sevilla para firmar su contrato, previo pago de una cantidad que con bonus se iba por encima de los nueve millones, pero finalmente la operación se frustró por las pruebas médicas.

Amavi, que salió la temporada pasada de una lesión de rodilla complicada en el Aston Villa, presentaba muchos riesgos de recaída. Eso fue reflejado en el primer informe de los servicios médicos sevillistas y el diagnóstico, exactamente igual, fue corroborado en la visita del futbolista a un prestigioso especialista en las articulaciones de los deportistas radicado en Madrid. El riesgo a medio plazo era bastante elevado y para evitar un caso como el de Guarente se desestimó la operación.

Arias dirigió inmediatamente después su punto de mira hacia el brasileño Arana. El Sevilla llegó a realizar una oferta por el prometedor lateral izquierdo del Corinthians, pero el actual líder del Brasileirao lo tasó en 20 millones como precio de salida y, además, estableció que hasta el final del campeonato no podría realizarse la operación. Otra vía cerrada.

Después las miras se situaron en Alberto Moreno. El Sevilla realizó una consulta al Liverpool para tratar de conseguir su cesión y la respuesta fue taxativa. El lateral sevillano había pasado a contar para Jürgen Klopp y su salida en este mercado ya era imposible pese a que arrancó el verano con todas las papeletas para salir.

Los tres nombres eran de prestigio y, por tanto, extrañó que la planificación de Óscar Arias bajase tantos escalones de golpe con su giro hacia Zeegalaar, que estaba entrenando aparte de la plantilla del Sporting de Portugal desde la llegada de Fabio Coentrao este verano. Cierto que su coste era asumible, con una amortización de tres millones, incluido un traspaso de 1,6, pero al final se ha impuesto la vía encabezada por Castro, que prefiere esperar un poco para tratar de encontrar un lateral de mayor nivel en el mercado.

El presidente sevillista consensuó con su director deportivo que la precipitación con Zeegalaar no era buena y por ello tomó la decisión de no firmar definitivamente una operación que en Portugal se habían encargado de acelerar enviando al futbolista a pasar el reconocimiento médico con urgencia.

En fuentes sevillistas se apunta que si la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones se produjera habría alguna inyección superior de dinero para buscar a un jugador con más nivel. En este sentido, el Sevilla, tal y como publicó TuttoMercato, va a realizar una oferta por el lateral del Bolonia Adam Masina. Nacido en Marruecos el 2 de enero de 1994 (23 años), está nacionalizado italiano y es internacional sub 21 con los transalpinos. Masina está dentro de una lista con dos opciones más y es cierto que gusta mucho. En la temporada pasada, este lateral de 1,91 jugó 32 partidos en la Serie A, 28 de ellos como titular y marcó un gol.