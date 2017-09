La excelencia contra el transatlántico

Consciente de la importancia de hacerse fuertes en Montilivi, Machín insistió en la influencia que puede jugar la afición: "El objetivo pasa por los partidos de casa, más que nada porque es donde estamos acostumbrados a trabajar. Estamos demostrando que no sólo el equipo es de Primera, también lo es la afición. Sabemos que aquí vamos a ser un equipo muy difícil de ganar, porque los hechos y los resultados así lo indican".

Posible duelo de tono colombiano Bernardo-Muriel

Pablo Machín tiene pensado su equipo en un 90%, según dijo ayer, y aunque no dará la convocatoria hasta hoy sí tiene claro que el central Bernardo será de la partida. El ex sevillista podría verse frente a frente con su compatriota Muriel, al que calificó como "un delantero diferente que tiene una explosividad que he visto en pocos jugadores", según sus palabras.