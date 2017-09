Dos formas de ver las cosas

La rueda de prensa de presentación del francés Caroley del alemán Geis mostró a dos personas aparentemente muy diferentes. El lateral izquierdo evidenció su alegría, mientras que el centrocampista parecía más serio y concentrado en todas sus respuestas.

Carole, en una puesta de largo en la que se mostró muy agradecido al club sevillista, apuntó lo siguiente: “Para mí el Sevilla es un gran club. Estoy muy contento por vestir esta camiseta y espero llegar a ser un jugador importante”.

Al futbolista francés se le preguntó por su estilo de juego, a lo que respondió que le gusta ser polifacético: “Es muy difícil definirme a mí mismo, pero me gusta atacar y defender. Me considero un lateral moderno”.

Para cerrar, Carole habló sobre su no inscripción en la lista Champions, algo que ya no le preocupa pues está centrado en la temporada en general: “Eso ya es pasado y ahora pienso en ayudar a ganar al Sevilla y hacer lo máximo posible por el equipo”.

Más larga fue la comparecencia de Geis, que empezó a hablar en solitario cuando Carole se había despedido incluso con una reverencia. La primera pregunta para el alemán tuvo que ver con los futbolistas que habían llegado procedente del Schalke 04. "Sabemos que Poulsen y Rakitic rindieron muy bien, a priori estoy muy contento de haber llegado aquí, ojalá pueda rendir igual que ellos".

Después se le inquirió por la importancia de Coke en su llegada. "Coke me habló verdaderas maravillas de Sevilla y del Sevilla, una ciudad fantástica, una gran familia, del equipo, de la afición, de un ambiente impresionante; que si tenía la oportunidad de venir al Sevilla, que viniera. Coke hizo un buen trabajo para el Sevilla para que yo viniera".

Respecto al descenso en su rendimiento en la última temporada en el Schalke, Geis lo explicó así. "Los últimos meses no fueron los ideales para mí, pero yo siempre lo he dado todo y al final es el míster el que decide quien juega y quien no lo hace".

¿Y dónde le gusta jugar más? "Lo más cómodo que me siento es en el medio del campo, en la posición más defensiva, pero puedo jugar en la posición más central, yo sólo espero ayudar al equipo a ganar, con mis pases y con mi juego a balón parado. Es un equipo puntero y voy a buscar sitio en este fantástico equipo".

Tampoco no tuvo problemas en comentar lo que le ha pedido Eduardo Berizzo. "He hablado con el míster y me ha dejado las cosas muy claras, me ha dicho lo que espera de mí. De mi juego vertical y de mi continua presión. Un poco de tiempo voy a necesitar para aclimatarme, espero aprender bien el idioma y estar a disposición del equipo".

Y última cuestión referente a la combinación y la competencia con Pizarro y N'Zonzi. "Depende del sistema que jugamos, tenemos en esa posición en el medio del campo, tenemos a jugadores tan grandes como Pizarro o N'Zonzi. Se puede jugar solo, los dos y también los tres, lo importante es que funcionemos como equipo", concluyó un Geis que espera estar en el Sevilla mucho más allá del año de su cesión.