El incierto futuro de la plantilla del Sevilla Atlético

Del descenso no los salva nadie, los jugadores se han sentido solos toda la temporada y el futuro de la inmensa mayoría de los futbolistas del Sevilla Atlético es incierto y los llena de intranquilidad cuando los clubes empiezan a armar las plantillas de cara a la temporada que viene.

La falta absoluta de proyección deportiva en la entidad (frente a otros clubes que sí dan salida en el primer equipo a jugadores de la cantera) y la modificación contractual que se les avecina con el regreso a Segunda B hace que muy pocos miembros de la plantilla se planteen continuar en el club. Por convenio de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), el sueldo base para jugadores con ficha en la Liga 1|2|3 es de 80.000 euros anuales, algo que será lo primero que el club querrá liberar, aunque no se sabe cómo porque tampoco está poniendo facilidades para los jugadores que ya han presentado ofertas para salir.

Por ejemplo, uno de ellos es el internacional sub 19 Juan Berrocal, cuyo agente ya ha estado reunido con Óscar Arias haciéndole ver que el defensa tiene opción de salir a un club extranjero, puede que de Italia. El Sevilla, al igual que pueda ocurrir con otros que están en el mercado como Pozo o Lara, no accederá a dejarlos salir con contrato en vigor a no ser que sea a través de una cesión, una solución que podría ser factible para hombres como Carlos Fernández o Marc Gual, pero no para muchos más con la pésima temporada que ha completado el equipo. Caso con el que hay curiosidad por saber los planes del club es el del uruguayo Felipe Carballo, por el que en la Junta de Accionistas se supo que su fichaje se pagaron 2,5 millones de euros de traspaso.

El que sí queda libre en junio de 2018 (firmó en 2015 tres temporadas) es David Carmona, que, lógicamente, está pensándose mucho si aceptar una renovación o no.