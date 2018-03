El incorrecto uso de un calificativo

Se utiliza a menudo el calificativo de final -pienso que erróneamente- para referirse en el fútbol a cualquier partido importante, decisivo si se quiere, para cumplir cualquier obejtivo marcado. El matiz de una final es diferente a lo que hoy está en juego en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Una final tiene dos polos opuestos en su consecución, la decepción o el clímax. Si una final se pierde es fracasar en un objetivo, pero si se gana tiene el premio de un título, una celebración, unos actos institucionales que llevar a cabo, la fusión con una afición enloquecida... Lo entenderán perfectamente los sevillistas cuando piensen en el 21 de abril, sábado de Feria, en el Wanda Metropolitano.

Lo de hoy sería más correcto llamarlo eliminatoria. Si el Sevilla de Montella logra derrotar al Valencia podrá seguir vivo en una lucha, difícil, pero seguirá presente en el desarrollo inmediato de la competición. Pero no tendrá nada que celebrar. En cambio, una derrota puede significar el Game Over en el objetivo fundamental de la temporada, la necesidad de entrar en la Liga de Campeones, el quid de la cuestión para mantener el actual modelo de negocio que mueve el día a día de la entidad.

8Puntos de distancia. El Valencia llega con ventaja y con un 4-0 difícil de equilibrar para el 'goal average'

Por tanto, es más una obligación que encima puede tener (o no, porque eso nunca se sabe) su reflejo en los planos motivacional y físico en otro duelo decisivo que deberán afrontar los nervionenses sin tiempo siquiera para respirar que sí tiene más similitud con una final, pues pasar la eliminatoria ante el Manchester United sí que permitirá que la afición lo celebre. Ya si debe hacerlo como un título o no será una cuestión subjetiva e individual, como todas las preferencias que durante esta semana han expresado muchos sevillistas sobre su orden de prioridades: el cuarto puesto en la Liga o seguir adelante en la Champions.

El caso es que el Valencia llega a Nervión con ocho puntos de ventaja y, si no pasa nada raro, el goal average particular a favor. El equipo de Marcelino fue la sensación de la primera vuelta y, aunque ha perdido algo de fuelle, ha mantenido su solvencia para estar donde está, que es donde quisiera estar el Sevilla, un equipo que tampoco hay que negar que puede darse con un canto en los dientes por poder, con lo negro que apuntaba todo en diciembre, fecha de la destitución de Berizzo.

Montella, a su manera, ha devuelto la ilusión al sevillismo. Decimos a su manera porque tampoco en la competición liguera sus números han sido hasta ahora especialmente espectaculares, pero le dan para tratar de pegarse lo más posible a los cuatro de arriba por lo que pueda pasar en las jornadas decisivas y abrir una brecha del mayor número de puntos posible con el sexto, en este caso el Villarreal.

Y sin Jesús Navas de nuevo (el palaciego no estará ni hoy ni el martes en Manchester), el entrenador italiano es consciente de lo que hay en juego, mucha carga de responsabilidad sobre todo por lo económico que puede ir por el sumidero esta tarde ante el Valencia, un equipo con un entrenador que abraza un modelo de juego con ciertas similitudes al suyo pero con una versión más marcada y mejorada en lo que se refiere a las transiciones defensa-ataque, de las que hace verdaderas obras de arte.

Si el Sevilla está al nivel que demostró en la visita de los de Mourinho, el mejor partido en cuanto a fútbol e intensidad de esta temporada, el Valencia tendrá problemas porque además tampoco está en su mejor momento. Pero si no, si el juego es como en otras ocasiones con fases de altibajos, será fundamental estar acertado ante el gol, una de las cosas que más trabajo le está costando a este Sevilla que tiene hoy un duelo en el que no puede fallar, pero que no es una final porque no tiene nada que celebrar más allá de los tres puntos.