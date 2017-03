"Estoy preparándome para poder decir 'he vuelto"

Su pico descendente de rendimiento fue como un aviso de lo que estaba por llegar. Sin Franco Vázquez (Córdoba, Argentina, 22-02-1989) el Sevilla se ha estancado aún más y su presión adelantada, su visión, su calidad, son echadas de menos por un equipo que busca resucitar tras el parón.

-¿Qué le he pasado al equipo? De ser aspirante a todo a la depresión más inesperada...

-Igual que los jugadores, todos los equipos tiene buenos momentos y malos. No es fácil mantener siempre el mismo ritmo. Venimos muy bien desde que empezamos y nos tocó en este momento tan importante no estar a tope. Pero el equipo siempre lo dejó todo. Cuando los resultados no se dan empiezan las dudas. Tiene que pasar, hay ganas del próximo partido para volver al gen ganador.

-Hay quien opina que el bache del equipo coincide con el suyo.

-No sé, no lo sé. Lo que sabemos es que el equipo no ha estado bien ni colectiva ni individualmente, no ha estado bien en cada uno de los puestos. Son momentos y hay que trabajar. Vienen partidos muy importantes y hay que seguir.Estamos terceros, llevamos ventaja al cuarto y hay que volver a ser lo que éramos. Ahora se ve todo negro pero no es así. Hicimos una buena Champions, en la Copa competimos bien contra el Real Madrid y estamos terceros con 57 puntos a diez partidos del final. La temporada es muy buena.

-Usted tampoco está en su mejor momento... ¿Casualidad?

-Creo que a todos nos pasan estos altibajos. No es un momento lindo porque las cosas no están saliendo como uno quiere, pero hay que trabajar y tener confianza en uno mismo y ser positivo.

-¿Les ha podido venir bien a usted y al equipo el parón, tras una fase de tensión y estrés máximo?

-Puede ser que haya venido en un momento justo el parón, está por ver. Es importante calmarse un poco, parar la pelota. Esta semana estamos trabajando mucho más lo físico y esperando el próximo partido para ganar. Los entrenamientos siguen siendo muy duros, con mucha intensidad. Nos preparamos para lo que viene.

-¿Cómo analizaría la trayectoria de su rendimiento desde el inicio?

-El principio fue bueno, unos meses muy buenos. Es verdad que fui de más a menos, estoy en ese bache. Quiero encontrarme con mi juego y con lo que le daba al equipo. Se vuelve con trabajo y siendo positivo. Hay que tener responsabilidad y la oportunidad. Estoy preparándome y esperando para decir "he vuelto".

-¿Por qué ese bache?

-Puede ser por las presiones, el cansancio, la acumulación de partidos. No es fácil mantener siempre la misma línea, es lo más difícil para el jugador, esa constancia. Eso es lo que nos ha faltado. Pero hay que tener fe para volver a ser lo que fuimos.

-Quizá eso de verse luchando por la Liga, un equipo nuevo...

-No es fácil seguir el ritmo de dos monstruos como el Real Madrid y el Barcelona y estar también en Champions compitiendo bien. El equipo está muy bien pero los partidos son complicados todos. Cuando nos tocó el Leicester yo dije que era el peor rival que nos podía haber tocado y así fue...

-¿Por qué concretamente?

-Por la manera de jugar que tienen, son duros, nos esperan... No te dejan espacios y se te hace difícil encontrarlos. Para mí era el rival más difícil...

-Quizá por advertir eso y ser agorero lo dejaron fuera del cruce...

-Nooo, noo (risas). Lo comentamos con los compañeros, nadie creía que iba a ser fácil. Ya pasó y era difícil seguir la misma línea que Barcelona y Real Madrid y al mismo tiempo la Champions. Tocó así y ya está. Pero la temporada está siendo muy buena.

-¿Tiene que ver con el precoz inicio de la temporada, con las dos Supercopas ante los grandes, máxime con un cuerpo técnico y una plantilla nuevos?

-Hoy se pueden hacer esas preguntas. También es verdad que empezamos con dos finales y el trabajo físico no fue muy fuerte como suelen ser las pretemporadas, fue mucho más con la pelota. Pero no sé si eso puede haber influido. Te puedo decir que sí por los resultados, pero si hubiésemos pasado en Champions y ganado los últimos partidos... El fútbol es así. Ahora hay que dejar atrás lo que pasó y pensar en lo que viene.

-¿Cree que a ese cuerpo técnico debutante en Europa le ha podido resultar la temporada algo larga, como si hubiesen fallado los ciclos físico-técnicos ante la exigencia de los torneos europeos?

-Antes de empezar la Liga se decía que el técnico era nuevo, que los jugadores eran nuevos y todas esas cosas. Pero el equipo ha respondido siempre bien, más allá de los últimos resultados.

-Uno de los secretos de la buena trayectoria ha sido la libertad del jugador, la ruptura de corsés tácticos. ¿Debe aflorar de nuevo la responsabilidad del jugador?

-Sí, creo que el fútbol es contagio. Se juntan jugadores con el mismo estilo y las ganas de ir al frente a jugar la pelota y se pueden hacer cosas muy buenas. Tenemos que volver a lo de antes, con trabajo y con tranquilidad. Hay que aferrarse al tercer puesto, todavía hay que jugar con Barcelona y Real Madrid, y todavía se puede pelear la Liga o mantenerse ahí...

-Uf, el que hace un cesto hace cien, pero es muy optimista, ¿no?

-Todavía falta. Hemos hecho partidos muy buenos en estadios complicados, en el fútbol todo se puede. Uno de los mejores partidos fue con la Real Sociedad, que venía muy bien, ganamos con claridad. Con el Celta, otro partido difícil fuera que fue bueno. Competir con Real Madrid y Barcelona no es fácil, pero son 11 contra 11.

-¿No falta un poco de realismo?

-No sé. Nosotros mismos si a principio de temporada decimos que estaríamos terceros con 57 puntos a falta de 10 jornadas lo habríamos firmado. Los culpables fuimos nosotros por haber hecho las cosas bien. Es muy difícil, pero tenemos que seguir creyendo en nosotros. El objetivo es claro, entrar en Champions el año que viene, y estamos cumpliendo el objetivo.

-En Italia el fútbol es mucho más táctico y físico, ¿lo ha echado de menos ante tanto amateurismo?

-Sí, es muy diferente como se trabaja la pretemporada, cada semana... Allá es mucho más físico, con más táctica. Acá es mucho más para jugar, más abierto, diferente. Ni uno es mejor que otro. Italia siempre ha sido así. Acá se da más importancia al juego.

-¿No sería ideal la mezcla de esas dos concepciones?

-Sí, obviamente, el Atlético de Madrid, por ejemplo, lo hace muy bien y le va muy bien así. Cada uno tiene su idea. Y a nosotros nos fue bien durante gran parte de la temporada apostando por eso, por el juego.

-Quizá por eso ha encajado usted tan bien en el Sevilla...

-Sí. Mis cualidades entran bien en el club y en la idea de Jorge. Estoy contento de estar acá y ojalá que termine mejor la temporada.

-¿No se han pisado un poco los terrenos usted y Nasri?

-Creo que hemos jugado juntos la mayoría de los partidos y nos hemos complementado bien. En Italia y Argentina sí se tiene eso, que dos jugadores del mismo estilo, aunque no hay jugador igual a otro, no pueden estar juntos. Pero a Jorge le gusta tener muchos jugadores así, para tener la pelota y atacar constantemente, nos hemos complementado muy bien.

-Pero sin usted hay un hueco importante en la presión adelantada, que es muy necesaria...

-Sí, es lo que pedía Jorge en los últimos partidos, recuperar la pelota mucho más arriba, para atacar rápido. No sé si es porque yo no he estado, pero el equipo no ha estado bien en las presiones. Creo que hemos estado recuperando demasiado atrás, pegado al arco.

"Todavía no entiendo por qué me di la vuelta en el derbi; soy alto, he ido a la barrera siempre y nunca me di la vuelta"

-Por su corpulencia o su cultura táctica se echa de menos ahí, algo que Nasri, por ejemplo, no tiene...

-Siempre me han dicho que sólo juego cuando tengo la pelota y que soy un hombre menos si no la tengo. Me lo han dicho todos los entrenadores desde Belgrano, así que yo me lo metí en la cabeza y lo hago con naturalidad. Si no defiendesy atacas es difícil jugar.

-¿Se ve jugando de organizador?

-Bueno, ya lo hice en Italia, de doble 5, aunque sólo cuando estaba en la Serie B con el Palermo; en los últimos años he jugado adelante, de enganche. Me siento cómodo.

-¿No le está faltando más gol?

-Sí, es lo que me está faltando, porque llegada hay, pero quizá no encontramos el hombre libre para rematar y cuando hay muchas piernas se hace difícil... Hay que buscar el mix entre tener la pelota y contraatacar rápido cuando hay espacio porque sorprendes.

-Parece que el clan francés le va ganando la partida al argentino, con la vieja guardia de testigo...

-No, yo creo que Jorge siempre piensa por el bien del equipo. Él lo lleva bien, era una duda al principio de temporada, que hubiera tantas nacionalidades y grupos, pero nos han recibido muy bien. No veo ahí un tema difícil. Lo más importante que ha tenido este equipo es el grupo.

-¿Volverá Franco Vázquez tras el parón a ser el que era? ¿O quedó muy señalado en el derbi?

-Bueno, los jugadores tenemos partidos buenos y malos. No hice un buen primer tiempo, creo que el equipo no hizo un buen primer tiempo, y me tocó a mí salir y después el equipo ganó y yo estaba más que feliz. A nadie le gusta salir en el entretiempo, y encima en el derbi. Uno es argentino y sabe lo importantes que son los partidos así. Será en el próximo año...

-¿Ha vuelto a ver el gol del Betis?

-Sí, sí. Todavía no entiendo por qué me di la vuelta, no le encuentro explicación, soy alto y siempre he ido a la barrera en todos los equipos: nunca me he dado la vuelta. Lastimosamente le valió el gol al Betis y por eso quedé peor...

-¿Tiene arreglo lo de Gol Norte?

-Es un problema que se debe solucionar, en los últimos partidos el apoyo no era como al principio y se nota. El equipo lo siente, sólo podemos esperar que se solucione. Es el folclore del fútbol.