La presión de ser 'puntero'

Bendita la presión que debe asumir el Sevilla en los partidos que afronta cada jornada. Después de solventar con otro triunfo el derbi, con una remontada levantada sobre la determinación y la confianza en sí mismo, el equipo de Jorge Sampaoli comenzó a preparar el partido de este jueves, todo un clásico en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los Sevilla-Athletic siempre han tenido un sabor especial en cualquier circunstancia y también será un encuentro distinto para el propio técnico argentino, quien tuvo uno de sus primeros contactos con el fútbol español precisamente en Bilbao, décadas atrás, hace casi 20 años, en pleno proceso de formación. Aquello fue en 1988. Ahora el reparto de roles es distinto entre ambos: el grande es el Sevilla, mientras que el Athletic llega intentando agarrarse a los puestos europeos y luchando contra su depresión cada vez que ejerce de visitante.

Soportar esa presión de ser puntero, como llaman los argentinos a los equipos que luchan por la punta o cima de la Liga, es el reto que quiere seguir afrontando el Sevilla jornada a jornada, a sabiendas de que ni Real Madrid ni Barcelona van a levantar el pie del acelerador. Mucho menos teniendo en cuenta que el líder sólo supera al segundo en un punto, si bien tiene un partido menos, y en tres al tercero, un Sevilla que jamás había sumado tantos puntos en la jornada vigésima cuarta como en la actual, 52. Es más, únicamente tres veces en la historia había tenido una mejor clasificación a estas alturas, pues era segundo en la 06-07 (con 47 puntos), la 50-51 (con 44 según el cómputo actual) y la 42-43 (45 puntos). Es decir, que pese a tener más puntuación que nunca, hasta tres veces tuvo una mejor clasificación. Ésta es la dificultad de la actual Liga española, en la que los dos grandes dejan poco margen al resto de competidores.

25Jugadores. Los usados en la Liga por Sampaoli, incluyendo a Carlos Fernández y a Diego González

Pero esto no inquieta a la plantilla que dirige el técnico argentino, que ya ha dejado a siete puntos al cuarto, el Atlético de Madrid. Es lógico, así pues, que haya variado el punto de mira y lo haya fijado en la punta de la tabla. Y eso sí preocupa, seguir soportando la presión de ser puntero, de seguir ese ritmo de récord que está llevando las últimas ligas a puntuaciones estratosféricas, en consonancia a las enormes diferencias entre los presupuestos y el potencial deportivo (y lo que no es deportivo) de los dos gigantes del fútbol español y el resto de equipos que componen la Liga Santander.

En plena polémica nacional sobre los arbitrajes de nuevo, tras el flagrante error de aplicación del reglamento de Gil Manzano en Villarreal, el equipo de Sampaoli sólo ve el futuro inmediato, la visita de un Athletic que no está teniendo buenos números fuera de casa y que llega con el palo de haber caído eliminado inesperadamente en los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Apoel chipriota, también a domicilio y pese a llevar una renta desde San Mamés más que defendible. En Bilbao están recordando precisamente que el curso pasado el Athletic cayó en la Liga Europa en Nervión precisamente, de forma muy distinta a como lo ha hecho en Nicosia (2-0), pues remontó el 1-2 de la ida y sólo cedió en los penaltis ante el que defendía el título y que sería a la postre el campeón por tercer año consecutivo.

Ernesto Valverde trata de levantar la moral como visitante de un equipo que, al contrario que el Sevilla, que sólo ha perdido en San Mamés, Los Cármenes y Cornellá, presenta malos números fuera de casa. Concretamente, el Athletic sólo ganó dos partidos (frente a los siete del Sevilla) y hace ya meses, en septiembre: La Coruña y Granada. Empató en Cornellá y Butarque y perdió el resto: Sporting, Málaga, Real Madrid, Las Palmas, Betis, Barcelona y Valencia.

Coinciden Sampaoli y Valverde en que ambos han utilizado a 25 futbolistas en la Liga, incluyendo a los jóvenes delanteros Carlos Fernández y Asier Villalibre. Y también en que son los únicos que no han repetido once inicial de todo el campeonato. Tampoco podrán hacerlo este jueves. Sampaoli tendrá las bajas seguras por sanción de Sarabia y Pareja y puede que la de N'Zonzi, si no prosperan las alegaciones al acta presentadas por el Sevilla para quitarle la tarjeta amarilla. Asimismo, el Athletic llega sin hombres importantes. Los delanteros Aduriz y Sabin Merino son bajas por lesión, así como el meta Kepa y el polivalente De Marcos. Mientras que Laporte y Balenziaga son dudas. Valverde, en cambio, recupera a Raúl García.