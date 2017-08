La satisfacción de Berizzo, a falta del lateral izquierdo

Eduardo Berizzo está muy contento con la plantilla. Por su rendimiento durante la pretemporada, por cómo ha respondido a las duras cargas de trabajo, "siempre con una sonrisa en la boca", y por cómo está configurada. Queda por rematar el lateral izquierdo y una vez que llegue ese fichaje que parece enconado, se dará por satisfecho... salvo que el Sevilla le dé una sorpresa final, la denominada guinda. "Lo que resta por fichar es el lateral izquierdo. Luego puede haber algún pequeño ajuste, pero estoy muy contento con la plantilla que tengo", aseguró.

El entrenador sevillista se refirió al partido de esta noche como un honor que está gustosísimo de poder vivir. "Es la presentación del equipo, es una tradición, todo eso tiene mucho que ver en los equipos de fútbol, y en este caso mucho más por lo significativo del nombre de quien honramos, una persona muy querida, muy recordada a nivel personal, y es un honor ser parte de ello".

"La presentación no podría tener más condimentos, el regreso a casa de Jesús, la vuelta de Éver, el reencuentro con un público agradecido, que esperemos que disfrute con un triunfo", dijo antes de definir el momento del Sevilla como bueno ante el inminente play off de la Champions. "Lo veo preparado, nos vamos a encontrar en una muy buena realidad, una realidad ascendente siempre, no he visto ningún paso atrás. (...) Mañana podemos mostrar mucho de lo que vamos a hacer".

La miga principal estuvo en lo referente a la planificación. Fue preguntado por Bacca. "Contamos con dos centroatacantes típicos que son Muriel y Ben Yedder, que podrían combinar con un tercer nueve, sí, pero habría que ser muy listo para repartir minutos para todo el mundo. Siempre hay espacio para un gran jugador y éste es un club habituado en contratar futbolistas de ese perfil y tendré que ingeniármelas para que todo el mundo esté contento y participe". ¿Jovetic o Bacca? "Me gustan los dos exactamente igual, los he sufrido como rival, sé de su grandísima calidad. No puedo decir uno u otro para que usted entienda que vamos a fichar a alguno", replicó al periodista.

Y especificó que el lateral izquierdo no debe ser extracomunitario... si se quedan Montoya y Ganso. "Estoy muy contento con todos. Estamos muy bien así. El lateral izquierdo no debería ser extracomunitario para no complicarnos el cupo. No son dos temas que se unan. Puede llegar un lateral izquierdo y pueden permanecer con nosotros Walter y Paulo".