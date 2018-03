El valor del colectivo para volver a ganar

Satisfechos por ganar y ensalzando el trabajo colectivo. Así comparecieron los jugadores sevillistas en la zona mixta de La Rosaleda, en la que destacaron el valor de los puntos para seguir mirando a la zona alta de la tabla.

"Era un partido difícil porque todo el mundo pensaba que podíamos ganar por cuatro o cinco goles, y no es así. Lo importante son los puntos para seguir adelante. Tenemos mucha confianza en el equipo", aseguró Ben Yedder, que no lamentó el gol legal que le anuló el árbitro: "No pasa nada. Lo guardo para otro día. El sábado hay otro partido importante".

En la misma línea se expresó el mexicano Layún, que remarcó la manera de vencer como aprendizaje para el futuro. "Era fundamental ganar hoy, sin importar si sufríamos o hacíamos muchos goles. Había que retomar el camino de los tres puntos. Todos hemos sufrido juntos. Ellos han centrado mucho, pero el equipo respondió de la mejor manera y asegurando el 0-1. Nos encontraremos más encuentros así y habrá que asegurarlos como éste. Es importante en lo anímico la victoria y cómo se logró", señaló el lateral.

Feliz por su gol apareció Correa, que tenía ganas de marcar en la Liga. "Lo importante era conseguir los tres puntos, algo complicado en este campo. El balón me venía difícil. Unas veces las fáciles se fallan y otras las complicadas entran. Esta vez llegó el gol y con él los tres puntos. Pienso siempre para el equipo y trabajo para mejorar cada día. Sea de quien sea el tanto, si sirve para ganar y meternos ahí arriba estaremos todos contentos", indicó el argentino.

Por último, el brasileño Arana también se mostró contento con su estreno como sevillista. "Llevaba tiempo sin jugar y se lo tengo que agradecer a los compañeros, que me ayudaron mucho. Hay diferencias con el fútbol de Brasil. Me he encontrado bien, aunque llevaba tiempo parado. Acabé un poco cansado", indicó el brasileño, que explicó su partido: "Mis características son ofensivas, pero un lateral primero tiene que defender. Lo más importante es la victoria".