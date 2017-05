El Fandi: “La oreja hubiese sido muy importante para mí”

David Fandila El Fandi no pudo cortarle la oreja al quinto de la tarde porque la presidencia de la plaza de los toros así lo dictaminó. El mismo astado fue el que lo apresó en el muslo derecho, afectándole la musculatura del cuadriceps, aunque sin gravedad alguna, según el parte médico.

El primer toro que lidió El Fandi fue de la ganadería de Vegahermosa. Un astado al que “le he dado con el capote y siempre vino muy por dentro. Además se defendía mucho. Una vez había conseguido que dejase de defenderse, el toro no decía nada. Venía muy suelto y cuando se ha parado, no transmitía al público. Ha sido un animal muy pegajoso, sin clase alguna que venía a quitarse todo lo que había por delante” aseguraba el matador.

El granadino sí compartió con sus compañeros de terna el tercio de banderillas, a diferencia de Juan José Padilla con su primero que sólo cedió un par de ellas a Escribano pensando que El Fandi no iba a querer compartir su tanda. “Hay plazas que merecen la pena por el espectáculo que se puede dar. En otros sitios, no”explicaba.

Su segundo en suertes fue del hierro de Jandilla y tal y como su nombre indicaba, Ilusión, dio argumentos para ilusionar al torero desde el inicio de la faena con el capote.

El toro corneó en el muslo derecho al inicio de la faena con la muleta al diestro. A pesar de la cornada, el torero continuó con una faena cargada de emoción que llegó a los tendidos. No así a la Presidenta de la plaza que no atendió la masiva petición de oreja alegando que la espada estaba desprendida.

El Fandi, después de dar la vuelta al ruedo visiblemente cojeando, esgrimía a los micrófonos de Toros TV que “estoy bien de la cogida. Estoy feliz con la faena que he realizado a este toro. Ha sido una lástima que le haya faltado continuidad en las tandas, ya que le daba dos o tres muletazos y al cuarto ya se iba. El animal ha tenido clase y ha humillado muy bien. Ha sido una lástima que no haya roto a embestir de verdad y que se no pasase de la tercera pasada. Con el capote ya pude ver que en las medias distancias, el animal ya hacía cosas muy feas. He estado muy a gusto y me voy con la pena de que no ha habido oreja. La oreja, para mí, hubiese significado mucho y era muy importante” sentenciaba el diestro antes de entrar en la enfermería para ser curado del enganche con el toro, lo que impidió que saliese a pie por la plaza y pudiese despedirse del público.

David Fandila se despide de la plaza de la Maestranza y de la Feria sin la oreja pero con la gran ovación recibida por la mayor parte del público que sí entendió que su faena, al quinto de la tarde, era más que suficientemente merecedora del premio.

Padilla se queda sin triunfo en su primera tarde en la Maestranza

Juan José Padilla ya está pensando en la corrida del próximo sábado para intentar emular lo conseguido el año pasado abriendo la Puerta del Príncipe.En la décima de abono, Padilla, que fue el que más suerte tuvo con el lote, no pudo cortar oreja alguna a ninguno de sus dos toros. En el primero, la tibia petición por parte del público no ayudó en que la presidencia se la concediese. En el cuarto de la tarde, de la petición fue igual de mayoritaria que la de El Fandi y ocurrió lo mismo: sin premio.

Del primer toro, el jerezano contaba que se encontró “a gusto con el toro aunque estaba rajado. Por lo menos me ha regalado muchos muletazos. El toro no tenía alegría ninguna y había que darle una faena medida y ligera y que el toro no se fuera. Ha sido una faena de tecla e inteligencia”. El torero comentó tras el primero que “sabía que el público iba a pedir la oreja” pero no pudo ser. En su segundo, tampoco.

Del toro comentó que “le he dado lo que me pedía. No le he exigido más. Tenía buena calidad en la embestida y bastante transmisión. He visto que se iba rajando por momentos y he toreado para mí, para mi profundidad y como creo que tengo que hacerlo en ciertos momentos. Me he encontrado bien y he banderilleado muy a gusto”.

Sobre la petición de oreja, el torero dijo que “la respuesta del público ha sido evidente. La tarde ha sido positiva y el sábado es otra cita importante. Cada tarde hay que olvidar el pasado para estar muy presente” finalizaba Padilla.

Escribano: “Si estoy aquí es porque puedo torear”

El torero Manuel Escribano se marcha de vacío en su Feria post indulto. El diestro, que todavía se está recuperando de la grave cogida de junio del año pasado, aseguró que “físicamente me encuentro bien. Interiormente estoy trabajando aunque nadie debe tomarlo como justificación. Si estoy aquí es porque estoy apto para poder torear”.

Escribano no tuvo opciones con ninguno de sus dos toros. El tercero de la tarde “salió frío, ha estado muy reservón sin entregar nada. Lo único que ha hecho es defenderse y pegarse a mi costado. No le he visto ese puntito de raza para tirar hacía delante. No me esperaba que se quedase en mi cadera”.

Del último, el de Gerena dijo que “se ha parado. Este toro tenía clase, hechuras y colocaba bien la cara a la hora de embestir pero no me ha durado nada. No me ha dejado hacer nada” finalizaba.