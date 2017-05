Manuel Díaz 'El Cordobés', Francisco Rivera 'Paquirri' y Nazaré, hoy en Dos Hermanas

Manuel Díaz El Cordobés, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri y Antonio Nazaré se verán las caras hoy en Dos Hermanas ante una corrida de Sáncho Dávila. Tres toreros en diferentes momentos de su carrera.

Manuel Díaz El Cordobés, en un momento personal nuevo, se muestra ilusionado ante el compromiso: "Volver a Dos Hermanas siempre es muy ilusionante y como dicen los antiguos a las puertas de Sevilla. Es un cartel muy bonito con mi compañero Paquirri y con Nazaré, y creo que es una tarde significativa para reclamar que en Dos Hermanas hay una gran afición a los toros. Considero que es un cartel importante porque es para todos los púbicos, es un cartel abierto donde pueden acudir aficionados más selectos".

Para Francisco Rivera Ordóñez Paquirri es su última temporada en la cara del toro: "Estoy en un año un muy bonito y quiero absorber todo lo que tenga sabor a la profesión para que me acompañe el resto de mi vida. Luego no hay plaza pequeña, ni público que no se merezca que estés con ellos y sobre todo, también con cualquier compañer. Soy admirador de los toreros y he toreado con todos, para mí hacer el paseillo donde sea y con quien sea, me llena de felicidad y alegría de ser torero".

Y el local Antonio Nazaré, que tras su reciente irrupción en Sevilla con la corrida de Miura se enfrenta a sus compromisos con la motivación de crecer en el escalafón y hacerse un hueco en la parte alta: 'Me añado más presión por el compromiso ante mis paisanos. Todas las tardes están cargadas de responsabilidad pero la presión se mide de otra forma en días así. Estoy deseoso de cuajar un toro como a mí me gusta y dedicárselo a mis partidarios. He tenido un año importante y un invierno muy bonito en América, donde he triunfado. México me ha servido para progresar mucho, para seguir buscando interiormente el toreo que yo siento y para no parar de torear".

Para la terna, la corrida de Dos Hermanas significa mucho: "Es una gran ciudad, con una población que vive el toreo constantemente y yo reivindico desde aquí que Dos Hermanas debe tener una plaza de toros de mampostería. El público siempre ha respondido a los festejos que se han celebrado en su feria y para esta ocasión existe un gran ambiente entre los aficionados" comenta El Cordobés. Nazaré señala: "Un cartel muy bonito con dos figuras. Es mi tierra, mi gente y el año pasado me encerré con seis toros en la feria y me llena de ilusión volver a torear en Dos Hermanas".