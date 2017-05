Morante: “Queda mi última tarde para sacar lo que tengo escondido”

ampoco pudo ser en esta novena de abono y habrá que esperar al próximo jueves para que se produzca esa gran faena que todos los aficionados esperan poder ver en la Maestranza. Morante de la Puebla se marchó de vacío a pesar de dejar momentos muy buenos de toreo templado y pausado con el quinto toro de la tarde.

Poco pudo hacer Morante con el primero de la corrida. En palabras del diestro, el toro “estaba falto de fijeza con la muleta y muy apagado. No tenía fuerzas. Le he podido dar algún que otro capotazo. Al principio parecía que tenía buen galope e incluso obedecía a los toques que le daba. Luego ha ido defendiéndose cada vez más y se ha puesto molesto. Ha sido un toro incierto en su embestida. No es un toro para lucirse. Menos mal que lo he podido matar bien” argumentaba.

Con el cuarto tuvo más suerte. Fue un toro que se dejó hacer mucho más que su anterior en la muleta y que dejó momentos de deleite para todos los que estaban en los tendidos.

“Le he puesto mucha pasión. El toro, a veces, cogía el engaño y otras no. Se ha vivido una faena con mucha intensidad” explicaba al terminar la faena.

El toro entraba en la muleta pero el de la Puebla tenía que exprimirlo al máximo. Se veía que el astado tenía su peligro “no era fácil estar delante” decía el torero “he estado muy motivado y a gusto por momentos.

Cuando salió le vi algo al toro. Yo no le perdí la fe y le dije a Carretero que lo tratase con cariño porque tenía algo de nobleza y me fui con él. Estoy contento. Ha sido una lástima fallar con la espada a la primera”.

Morante explicó ese momento en el que los tendidos vibraron con los muletazos a cámara lenta del torero sevillano. “Ha habido una conjunción y una armonía muy mágica con el público de los tendidos” aseguró.

Por último, Morante de la Puebla piensa ya en la corrida del jueves, junto a Roca Rey y Talavante, que será la última de esta Feria de abril. “Queda mi última tarde. Hasta que llegue, estaremos preocupados porque así toca pero espero ponerle todo el toreo que llevo escondido” finalizaba el torero.

Sin premio para Perera en su única fecha en la Feria

Miguel Ángel Perera no pudo triunfar en la Feria de abril.

Del primer toro, el diestro comentó que fue “manso y se desentendía del capote. Con la muleta intenté sujetarlo más pero se desentendía. He intentado hacer la faena por alto y en los terrenos de chiqueros y tampoco ha querido. Sólo podía darle uno o dos muletazos porque al tercero se desentendía por completo. Así era muy complicado”.

Con el quinto tampoco tuvo suerte. El de la Puebla de Prior dijo que el toro “duró poco embistiendo bien para poder expresar lo que quiero y poder torearlo despacio. Le costaba mucho seguir los engaños y cuando ha perdido la inercia en el galope, la embestida era insulsa”.Por último, Perera analizaba su tarde comentando que “creo que he parado bien a los dos toros en el capote. El primero no me dejó estar cerquita pero el segundo sí”.

Jiménez: “Uno siempre viene a triunfar pero no pudo ser”

Javier Jiménez llegaba a la Maestranza con las ganas de “disfrutar y vivir. Han sido muchos años esperando estos carteles y hay responsabilidad y ganas de triunfo”. Un triunfo que se le resistió en la espada con el primero.

Del primer astado, Jiménez aseguró que “ha tenido un fondo bueno y había que dejarle distancia entre muletazo y muletazo para que el toro viniera. Ha sido una pena el pinchazo”.

Uno de los momentos que analizó el torero fue cuando tenía la faena del primero rematada , fue a coger la espada y la Banda del Maestro Tejera empezó a tocar, lo que obligó al diestro a volver a darle una serie más. “Quizás, en la última tanda tenía que haber cogido la espada pero estamos para eso, para aprender”.

El último de la tarde “echó el freno muy pronto. Uno viene a triunfar pero no pudo ser” culminaba