"Quiero ir a las grandes ferias, aunque sea con corridas duras"

El matador de toros Pepe Moral (Los Palacios y Villafranca, 1987) estrena como apoderado al diestro retirado Enrique Peña, tras romper a finales de la temporada pasada con Eduardo Dávila Miura. El torero sevillano lidiará un lote de la corrida de Miura, que cierra la próxima Feria de Abril, alternando con Antonio Nazaré y Esaú Fernández.

-Pepe, ¿qué supone el nuevo apoderamiento?

-Es un cambio importante porque Enrique tiene una idea muy buena del toreo. Queremos cambiar el rumbo de mi carrera este año y entrar en las ferias importantes. Él está muy ilusionado y yo tengo confianza en lo que voy a lograr cosas grandes en los ruedos.

-¿Por qué se desligó de Dávila Miura?

-Continuamos siendo buenos amigos. Compartí con él la temporada pasada, pero tiene mucho trabajo y no podía prestarme todo el tiempo que hubiera querido. Mantenemos una magnífica relación.

-¿Enrique Peña ha sido quien ha gestionado su inclusión en Sevilla con 'miuras'?

-Hablé con él de que estoy abierto a torear todo tipo de corridas. Aunque lo he leído en todos los medios, los carteles no han salido oficialmente. A mí me gustaría que la empresa me viera como un buen candidato para esa corrida porque me puede venir muy bien.

-Un puesto en la Feria de Abril es crucial.

-La verdad es que este año, al quitar dos corridas de toros, se ha quedado más justo para todos los compañeros. Sería un privilegio.

-Usted se estrenará con toros de Miura.

-Sí, sería la primera, un debut bonito, en una plaza tan importante como Sevilla.

-¿Ha toreado reses de este hierro en Zahariche?

-He tentado todos los años allí. El año pasado, al estar con Eduardo, he conocido de cerca esta ganadería.

-¿Qué le impresiona más de los toros de Miura?

-Los toreros salimos influenciados en muchas ocasiones por el hierro. El miura, como algo peculiar y diferente, es que es un toro más inteligente. Pero cuando un animal embiste bien, da igual el hierro que tenga.

-¿Cómo fue su temporada pasada?

-Buena dentro de lo que cabe. Toreé diez corridas. Para mí fueron pocas. En Sevilla corté una oreja en una corrida que no fue televisada y quizás por eso no tuvo repercusión. Y en Madrid me quedé fuera de San Isidro por lo que estuve parado hasta la corrida de Pamplona. En Dax toreé dos corridas y realicé una faena importante a un toro de Jandilla al que corté una oreja. Y en bastantes pueblos de Francia estuve bien. Volví a Madrid en agosto, estuve bien con el capote, pero mis toros se pararon. Las expectativas no fueron las que quería.

-El año pasado en Sevilla cortó una oreja a un toro de Torrestrella, nada que ver con Miura...

-Es que como no sabes cómo salen los toros. Si mi carrera tiene que ir por esa dureza no me importa. Ahí está lo conseguido por mi amigo Escribano tras arrancar con Miura... Lo importante es torear y abrirte camino.

-Por lo que dice, se ve en este tipo de corridas.

-Por una parte, si me metieran en todas, encantado, aunque también me gustaría torear con las figuras.

-¿Qué ha planteado para este año?

-Quiero ir a las grandes ferias, aunque sea con corridas duras, como Miura, para que me abran las puertas.