Ventura: “Si la empresa no cambia la ganadería, el próximo año no vengo”

Duras, muy duras fueron las palabras del rejoneador sevillano Diego Ventura a los micrófonos de Toros TV al término de la séptima de abono, en las que aseguró que no volvería a torear si la empresa Pagés, encargada de la plaza de la Maestranza, no cambia a los toros de Bohórquez de cara a la próxima corrida de rejones del año próximo.

El rejoneador de la Puebla del Río aseguró, tras cortarle una oreja al primero de su lote, que “me sentí muy a gusto toreando. El toro tenía calidad pero le ha faltado empuje y movilidad. Los caballos que han salido han estado enormes. Me he sorprendido mucho con el caballo Fino que ha estado cumbre”.

Con el quinto de la tarde no estuvo fino. Cierto es que el toro tampoco le dio muchas opciones para el lucimiento. “Era muy difícil porque el toro tenía todo lo malo que puede tener: estaba parado, muy rajado y no pasaba para atrás. Todo el rato esperándote y no te regalaba nada” aseguró el rejoneador que empezó a calentar sus declaraciones. “Muchas veces es indignante porque yo no quiero esto para el rejoneo. Yo, afortunada o desafortunadamente, no sé si estoy el primero o el segundo en el escalafón del rejoneo pero estoy seguro que este no es el tipo de rejoneo que yo quiero dejar a las generaciones que vienen”. Ventura proseguía en su crítica. El turno ahora era para el hierro de Fermín Bohórquez, encargado de suministrar los toros de la corrida y una ganadería que le ha dado muchos trofeos. “Es una gran ganadería que nos ha dado grandes triunfos” reconocía Ventura “pero aquí en Sevilla, no están sirviendo los toros que traen”.

Después de estas palabras, Ventura pedía a la empresa encargada de la plaza “que cambie, que tome medidas. La empresa y yo ya lo hemos hablado. Yo no digo que sea mala o buena la ganadería pero sí que se necesita cambiar. Quizás, el cambio sea para peor pero el toro tiene que transmitir al público y el que no sea capaz de traer a ese tipo de toros a Sevilla, que se quede mejor en su casa” sentenciaba el rejoneador.

El de la Puebla del Río decía no estar enfadado en absoluto pero que “el rejoneo que yo busco es el de un toro que se mueva y transmita al público y este toro no me lo ha permitido” refiriéndose al quinto de la tarde. “Yo quiero a un astado que me permita formar un lío”.

Y llegó el momento en el que Diego Ventura lanzó el órdago en el que aseguraba que “la empresa Pagés tiene que tomar medidas porque si no las toma, yo no vengo. Son muchos años los que llevo advirtiendo de esta situación. Como el año que viene no cambie la ganadería de la corrida de rejones, yo no toreo en la Maestranza” finalizaba el rejoneador.