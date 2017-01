"El empresario taurino debe ser el apoderado del público"

El empresario y apoderado sevillano José María Garzón, que dirigirá la plaza de toros de Granada los próximos tres años, con opción a prórroga, avanza sus proyectos y objetivos para la Monumental de Frascuelo. Garzón ha sido empresario de numerosas plazas. Entre las últimas se encuentran las de Algeciras, Las Rozas, Boadilla del Monte, Baza y Salamanca (México).

-José María, ¿qué supone para usted gestionar la plaza de Granada?

-Una ilusión tremenda. Es una plaza emblemática no sólo de Andalucía, sino de España. Quiero hacer de cada corrida un evento, con implicación social y que sea la taquilla quien vaya a la gente, dando valor a la entrada del espectáculo, tal y como he hecho en Mérida, Cáceres y Algeciras, donde me he implicado con las administraciones, con la hostelería, con la universidad y con todos los sectores. El empresario debe ser el apoderado del público y que la gente confíe en ti.

-¿Con qué directrices lo conseguirá?

-Por ejemplo, en las plazas que le he citado, al adquirir una entrada, el espectador ha podido visitar con rebajas o incluso gratis, monumentos de la ciudad, como sucedió en Mérida, donde junto a la corrida de toros, veía gratis el anfiteatro y tenía descuentos en distintos restaurantes. En Granada se puede hacer algo similar con la Alhambra y con rebajas también en restaurantes. Y en una ciudad en la que es fundamental la universidad, también celebrando conferencias, exposiciones y otras actividades culturales. De tal modo que no sólo sea ver una corrida de toros, sino de disfrutar de un día completo. Hay que unir la cultura con la tauromaquia.

-¿Qué papel juega en la gestión Emilio Miranda Sanz?

-Es un socio desde la creación de mi empresa Lances de Futuro. Su familia ha estado cuarenta años y es muy respetada en Granada.

-La explotación es por tres años...

-Así es. Con posible prórroga de uno o dos años más. Además de toros, tengo la explotación integral para todo tipo de espectáculos. Quiero que la plaza no se vea como algo lejano, sino que todo el año estén las puertas abiertas.

-¿En qué momento se encuentra ahora la plaza?

-Ha perdido un poco su identidad. De ocho espectáculos se ha bajado a cuatro. Hay que darle identidad con pasos cortos y firmes.

-¿Qué otros planteamientos tiene para atraer al público?

-Una campaña amplia de marketing y promoción e incorporando nuevas tecnologías, como en la venta de entradas o un circuito cerrado de televisión.

-¿Cuál es su objetivo para el primer año?

-Alcanzar un incremento del 20% en la venta de entradas y abonos; lo que conseguí el año pasado en Algeciras. Ahora hay, aproximadamente, unos 1.800 abonados en Granada.

-¿Cómo será la programación taurina para 2017?

-La Feria del Corpus, que presentaré a primeros de marzo, contará con un espectáculo más, serán cinco en total, con cuatro corridas de toros y una de rejones, de miércoles a domingo. Contaré con las figuras del toreo y los toreros con proyección. Me encantaría contar con José Tomás, que revolucionó Granada. Abriremos con el festival a beneficio del Síndrome de Down en marzo. Y me gustaría celebrar un cartel bonito en septiembre, con motivo de la festividad de la patrona, la Virgen de las Angustias.