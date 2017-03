El novillero Pablo Aguado, que acaba de ser dado de alta tras el grave percance que sufrió el domingo en Las Ventas, viaja ya a Sevilla. El doctor Máximo García Padrós, cirujano-jefe de Las Ventas, afirma que “pudo ser una desgracia total por la manera en que cayó. Afortunadamente, en el último escáner hemos comprobado que no hay secuelas de ningún tipo”. Y es que, como le sucedió al jugador de fútbol Fernando Torres en el césped, Aguado quedó inconsciente e inerte en la arena del ruedo y su cuadrilla tuvo que actuar de inmediato para que no se asfixiara con su propia lengua. El torero, antes de iniciar el retorno a su domicilio, afirma que ya se encuentra “bien, orientado y sin dolores” después de pasar la noche con las molestias lógicas por un severo traumatismo craneal y una herida en la región parietal izquierda de 15 centímetros”.

–¿Recuerda cómo sucedió el percance?

–Sí. Lo he visto en un vídeo. Era la última tanda y el novillo se marchó a tablas. Le di un tirón con la muleta para sacarlo y en ese momento dio un derrote. Mi cuadrilla, por lo que me cuentan, reaccionó muy bien.

–¿Cuándo recobró el sentido?

–Me restablecí en el hospital. Dejé de tener algunas lagunas de memoria y lo único que queda es esa brecha que me hizo y algunas contusiones que no tienen importancia.

–¿Ha sido lo peor que ha vivido?

"Tenía prácticamente terminada la faena y con una buena estocada hubiera ganado una oreja”

–No. No ha sido lo peor que he vivido como torero porque con el porrazo en la nuca no me enteré de nada. Más que el percance me duele no haber podido triunfar. Tenía prácticamente terminada la faena y con una buena estocada hubiera ganado una oreja. Fue una desgracia porque también el otro novillo mío embistió ¡Con lo difícil que es que un toro embista en Madrid...!

–¿Se jugaba mucho el Domingo en Las Ventas?

–Hombre, claro. Era la tercera novillada y una oportunidad muy buena. La gente había entrado en la faena.

–¿Iba con más presión que en las ocasiones anteriores?

–No. Iba con mucha responsabilidad. Era consciente de dónde estaba y lo que me jugaba, pero no con una presión que me pudiera.

"Estoy deseando que llegue la Feria de San Isidro para volver el 22 de mayo a pisar el ruedo de Las Ventas"

–¿Cuándo vuelve a los entrenamientos?

–Lo antes posible. El miércoles ya estoy entrenando.

–¿Y la próxima cita?

–Estoy deseando que llegue la Feria de San Isidro para volver el 22 de mayo a pisar el ruedo de Las Ventas.

–Posteriormente Sevilla, el Corpus.

–Sí. Será un día de mucha rivalidad en el mano a mano con Serna, con el que ya toreé también en la novillada del Corpus del año pasado, junto a Cadaval, y hubo mucho ambiente.

–¿Cómo tiene enfocada la temporada?

–Tal como están las cosas todo irá poco a poco. A estas alturas no están cerrados los carteles de verano y lo que haga en Madrid y Sevilla será decisivo para sumar contratos.

–¿Sueña ya con la alternativa que le dará Ponce el 23 de septiembre en la Maestranza?

–Es una fecha muy especial. Pero la veo todavía lejos. Ahora estoy muy centrado en mi vuelta a Madrid. Espero que no haya ningún percance y salga todo normal.