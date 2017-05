El sevillano Javier Jiménez será dado de alta hoy en Madrid

El matador de toros espartinero Javier Jiménez, que sufrió una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias -de 20 y 15 centímetros respectivamente- el pasado viernes en Las Ventas, evoluciona favorablemente en la Clínica San Francisco de Asís de Madrid y es previsible que sea dado de alta hoy. Según nos comenta el diestro, "me encuentro muy bien, con apetito, con muchas ganas de marcharme, de que me den el alta y comenzar de inmediato a entrenar. Me han retirado parte del drenaje y a lo largo del día de mañana (por hoy) abandonaré el centro hospitalario y me marcharé a casa, a Espartinas. Comenzaré la rehabilitación lo antes posible, con el fisio Juan Antonio Salas, ya que quiero reaparecer el próximo 4 de junio en la plaza de Nimes".

En cuanto a la actuación del pasado viernes, Javier Jiménez señala que se entregó sin reservas: "No puedo estar descontento. Hice lo que pude. Creo que se vio mi disposición. Vino la cornada. Estamos para eso. Eso entra dentro de lo que es la Fiesta. Otra vez tendré más suerte con el lote que me toque".