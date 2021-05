La mayoría de las veces que acudimos a un evento BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones) la verdadera clave del look está en el peinado, que debe combinar a la perfección con cualquiera de los vestidos imprescindibles de fondo de armario. A pesar de que pasemos semanas buscando el conjunto perfecto para esa boda que nos trae de cabeza o que ya no sepamos dónde buscar ese vestido sencillo pero precioso con el que ser la invitada perfecta en una Comunión, la clave de nuestro acierto estará en nuestro peinado. Con una fuerte tendencia al minimalismo y la sencillez, los peinados que más triunfan para bodas, bautizos y comuniones han ido evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en la clave del look de la invitada perfecta. Atrás quedaron los recogidos sobrecargados, las melenas con bucles y exceso de laca para dar la bienvenida a las trenzas deshechas, las coletas pulidas y las melenas al viento con una diadema como único adornos. De entre todas las tendencias en peinados para ser la invitada perfecta en bodas, bautizos y comuniones, estos son los que más se llevan.