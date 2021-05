Así es la falda midi de Mango que por 20 euros te convierte en la madre de Comunión con el look con más estilo

Que la moda es un reflejo del contexto socioeconómico es algo que tenemos muy claro y ahora las tendencias vienen marcadas por un estilo sencillo y minimalista en el que prima, casi por encima de todo, ka versatilidad y lo low cost. Esta tendencia, cada vez más en alza, se traslada a los looks de madres de Comunión. Si bien hace unos año la apuesta de estilo para ese día especial en la vida de los hijos era más arriesgada y no tan económica, ahora prevalece la estética sencilla y los precios más ajustados.

En ese sentido, encontrar los vestidos más ideales de madres de Comunión con los que acertar por muy poco se vuelve casi imprescindible. Muchas madres buscan entre los vestidos imprescindibles de fondo de armario esa prenda a la que darle una vueltecita y convertir en el look perfecto de madre de Comunión. Otras, sin embargo, prefieren hacerse con una prenda nueva que sea súper low cost, con la que conseguir el look con más estilo y poder seguir usando luego en el día a día.

Para esas mamás es nuestro nuevo descubrimiento. Se trata de una falda midi de Mango que por 20 euros te convierte en la madre de Comunión con el look con más estilo. Disponible en dos colores súper en tendencia y muy propios para una Comunión, la falda midi de Mango es perfecta para llevarla con las sandalias mule de tacón ancho más en tendencia de la primavera.

Con un corte muy favorecedor y elegante, la falda midi de Mango es recta y presenta una sutil apertura en el lateral, más por comodidad que por estilo. En la parte de la cintura, que es de tiro alto, presenta una especie de frunce que no llega a ser tendencia pareo, pero que le da un plus de estilo a la prenda.

Disponible en mostaza y en celeste (para madres de Comunión nos flipa en color mostaza), la falda midi de Mango la podemos combinar con una top estampado y un diseño asimétrico. Ya que su diseño es más sencillo, podemos permitirnos arriesgar (y triunfar) con la parte de arriba del conjunto de madre de Comunión.

A pesar de que el diseño nos parece ideal para un look de madre de Comunión con mucho estilo, lo que más nos gusta de la falda es su precio, ya que por 20 euros (sí, has leído bien) tienes solucionado el conjunto de ese día tan especial. La falda midi de Mango es tan low cost, tiene tanto estilo y es tan sencilla, que no tendremos remordimientos por el desembolso económico y, además, podremos seguir apostando por ella en muchos otros outfits en lo que queda de primavera y para el próximo verano.

Así es la falda midi de Mango de 20 euros para madres de Comunión

El largo de la falda es súper favorecedor, el frunce de la cintura le da un plus de estilo y su precio (20 euros) es absolutamente irresistible, ¿qué más le podemos pedir a una prenda? Poco, por no decir nada. Las dos opciones de colores nos parecen perfectas para un look de madre de Comunión aunque, si tenemos que decantarnos por uno, nosotras preferimos el modelo mostaza.

A la hora de combinar la falda midi de Mango en color mostaza te recomendamos apostar por un top estampado de corte asimétrico o, nuestro preferido, un cuerpo blanco con un volante de capa cruzado que le dé algo de gracia al conjunto. Combinarlo con negro siempre es una buena opción, pero al tratarse de un evento de mañana es preferible jugar con tonalidades más alegres. Unas sandalias y unos pendientes dorados combina el look súper low cost para una madre de Comunión con estilo.

Lo mejor de esta falda súper barata es que, una vez pase la Comunión de los pequeños, la podrás seguir usando en tu día a día. Bien para ir a la oficina, bien para salir a almorzar o bien para una noche más especial. Por 20 euros serás la madre de Comunión con más estilo y con la prenda más versátil de la temporada.

Disponible desde la talla XS hasta la talla XL, la falda midi de Mango tiene un precio de 19,99 euros.