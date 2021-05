El top asimétrico de Zara que combina con todos los pantalones negros de tu armario es la nueva prenda comodín para tus looks elegantes

Lo que Zara está haciendo esta primavera no tiene nombre. Siempre se ha caracterizado por se una firma que lanza novedades con mucha celeridad, pero últimamente nos sorprende con nuevas propuestas (súper apetecibles, por cierto) todos los días. Su última novedad, un top asimétrico, es lo que todos los pantalones negros de nuestro armario estaban esperando.

Con un estampado muy elegante, el top asimétrico de Zara es la versión 2.0 de la camisa con lazada y estampado patchwork que descubríamos hace unos días. No porque su estampado o su corte se parezca, sino porque ambas son esa prenda comodín que sube de nivel cualquier look elegante. Ambas son perfectas para llevarlas con esos vaqueros flare con efecto piernas infinitas, pero en el caso del top asimétrico de Zara la mejor combinación es con unos pantalones negros. Pantalones negros de los que tenemos millones en el armario porque son un must y que esta temporada no dudaremos en ponernos con unas sandalias planas cómodas y elegantes para presumir con el top asimétrico de Zara.

Entre nuestras recomendaciones de estilo siempre está la de tener varias prendas negras de fondo de armario porque siempre son los mejores aliados a la hora de conseguir un look elegante. Por eso, sabemos que en tu armario hay algún que otro pantalón negro y que necesitas una prenda comodín con la que combinarlo. Llevarlo con una camisa blanca siempre es un acierto, pero dar con una prenda que se convierta en comodín y que nos dé estilismos súper elegantes es un plus de estilo. En ese sentido, el top asimétrico de Zara se convierte en la prenda estrella para combinarla con todos los pantalones negros de nuestro armario.

Con un escote asimétrico, el top de Zara presenta un volante de capa sobre uno de los hombros, lo que hace que la prenda sea todavía más elegante. Sobre un fondo blanco se observan flores estampadas en negro, amarillo, naranja, verde o rojo y unos pequeños piquillos en la zona de la cintura y en la sisa en la que se encuentra el volante de copa que terminan por darle el punto chic al top asimétrico de Zara. En una versión cropped, el top asimétrico de Zara es lo que los pantalones negros de tu armario estaban esperando para que tengas los looks más elegantes.

Así es el top asimétrico de Zara que combina con todos tus pantalones negros

Confeccionado en un tejido muy fluido, el top asimétrico de Zara se presenta en una versión cropped, es decir, algo más corto de lo habitual. Esa característica hace que el top asimétrico se convierta en la opción perfecta para unos pantalones de tiro alto. Seguro que entre todos los pantalones negros de tu armario tienes uno de tiro alto y palazzo o wide leg.

Si combinas el top asimétrico con unos pantalones negros de estas características tendrás el lookazo más elegante que puedas imaginar. Perfecto para una noche especial, una comunión (ahora que estamos en el mes de las comuniones) o incluso para una boda.

Aunque nuestra combinación preferida sea con unos pantalones negros tipo wide leg, cualquier corte es bueno para combinarlo con este top asimétrico de Zara. Desde unos pitillo a unos flare, pasando por unos culottes, cualquier pantalón negro sube de nivel con este top asimétrico de Zara.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top asimétrico de Zara tiene un precio de 29,95 euros. Además, si te ha gustado su estampado, debes saber que Zara también ha apostado por este print en una falda midi que también es ideal.