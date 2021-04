Éstas sandalias planas de Parfois son tan cómodas y elegantes que te las vas a querer poner con todos tus looks este verano.

Los tacones nos encantan, pero debemos reconocer que, donde se pongan unos zapatos planos, que se quite todo lo demás. Sobre todo ahora que hemos descubierto que la elegancia no está reñida con la comodidad y después de comprobar que nuestras firmas preferidas tiene auténticas maravillas en lo que a calzado plano se refiere. O si no, que se lo digan a Parfois y sus nuevas sandalias planas, que son tan cómodas y elegantes que te las vas a querer poner con todos tus looks este verano.

A pesar de que parezcan exageraciones, no lo son. Nada más ver las espectaculares sandalias planas de Parfois nos hemos imaginado llevándolas con ese vestido midi de popelín que hace tipazo, porque para presumir no hay que sufrir. Las sandalias planas de Parfois son tan bonitas que no se nos ocurre mejor calzado para los vaqueros flare con efecto piernas infinitas porque, por mucho que llevarlos con tacón nos parezca una fantasía. Después de que Parfois nos robara el corazón con su irresistible bolso de crochet, ahora le toca el turno a sus sandalias planas, que son para morir de amor.

Súper en tendencia, las sandalias planas de Parfois se presentan sin tiras, amarres o sujeciones, sólo cuenta una tira negra en la parte delantera, emulando a las típicas chanclas de playa. En color negro y con el interior forrado en tela para que el pie no resbale, las sandalias planas de Parfois cuentan con un pequeño detalle que hace que este calzado no sólo sea cómodo, sino que se convierta en el más elegante de todas las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas. Una cadena dorada y en mate recubre la banda negra de estas sandalias planas y las hacen perfectas para que apuestes por ellas en cualquier look de este verano.

A pesar de ser un calzado súper informal, el detalle de la cadena sube de nivel estas sandalias y las convierten en una pieza súper elegante para un look total black, para combinarlas con ese eterno vestido blanco o para llevarlas con unos shorts fluidos y un top lencero. Con la comodidad por bandera, estas sandalias planas de Parfois no necesitan nada más para convertirse en tus preferidas para tus looks de este verano.

Así son las sandalias planas de Parfois que querrás llevar siempre este verano

Si ya las has visto y te ha ocurrido como a nosotras (flechazo total), ya te imaginaras presumiendo de pedicura con estas sandalias planas de Parfois. Nosotras nos imaginamos con unos pantalones flare de color negro, un top cropped en la misma tonalidad y un kimono largo de mil colores que combinados con estas sandalias planas de Parfois nos ayudarán a presumir de un esmalte de uñas rojo.

El look propuesto también es uno de lo que más va a triunfar este verano (el regreso a la moda de los kimonos largos no nos puede hacer más felices), pero no es el único al que le sientan de miedo estas sandalias planas de Parfois. Ya hemos dicho que con un vestido blanco también son la combinación perfecta de estilo, al igual que también lo son para los vestidos de flores tipo camiseros, las faldas midis, los vaquero e incluso cualquier prenda de croché.

El horizonte es tu imaginación y sabemos que la exprimirás al máximo para poder ponerte estas sandalias de Parfois tan cómodas y elegantes en todos tus looks de este verano. Disponibles desde el 36 hasta el 41, las sandalias planas de Parfois tiene un precio de 25,99 euros.