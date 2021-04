Parfois tiene el bolso de crochet más irresistible y con el que subirás de nivel tus looks más boho por menos de 20 euros

Esta primavera y el próximo verano sabemos que el rosa, los estampados geométricos y el crochet serán las auténticas tendencias triunfadoras. Aunque eso no implica que tengamos que marcarnos un total look con ninguna de ellas. Menos siempre es más y hay veces que con un solo complemento estaremos consiguiendo el efecto deseado. Por ejemplo, con el nuevo bolso de crochet de Parfois subiremos de nivel nuestros looks más boho con muy poco y por menos de 20 euros. Casi nada.

Las tendencias boho pisan bastante fuerte esta temporada y el crochet es uno de los tejidos que nos ayuda a conseguir este tipo de estilismos, que nos expliquen sino cómo es tan complicado hacerse con el vestido de crochet con el que llevar a otro nivel los looks de playa. Pero, como menos es más, un detalle como el bolso de crochet de Parfois hará que ese vestido blanco con bordados sea mucho más hippilongo o que tus vaqueros flare con efecto piernas infinitas no necesiten más que una blusa abullonadas para ser el look más boho.

Por eso, si eres fan de las tendencias boho y el crochet se ha convertido en tu tejido preferido, estarás de acuerdo con nosotras en que este bolso de Parfois es absolutamente irresistible. La verdad es que la firma de complementos portuguesa nos tiene acostumbradas a que sus bolsos se conviertan en auténticos best sellers que, además de apostar por las últimas tendencias resultan comodísimos.

En ese sentido, el bolso de crochet de Parfois no sólo es irresistible porque haga del crochet su tejido estrella, su diseño al completo nos parece una maravilla. Se trata de un bolso bandolera con el aso muy fina y ajustable, un plus de comodidad para cualquier look, ya sea boho, hippie o grunge. La forma del bolso de crochet de Parfois es otro de los aspectos que lo hacen irresistible.

Se trata de un diseño redondeado y con cremallera que está forrado por completo en crochet, una nota diferente para los bolsos en este tipo de tejidos, que siempre suelen ser rectangulares. Para rematar, el bolso de crochet de Parfois presenta tres pompones en el lateral en naranja, azul y mostaza, el toque final para hacer irresistible al bolso.

Aunque, lo mejor de todo es que el bolso de crochet de Parfois con el que subirás de nivel tus looks más boho puede ser el mejor aliado de tus outfits por menos de 20 euros. Casi nada. La tendencia más toop, el bolso más irresistible y el precio más económico lo encontramos en este complemento tan boho de Parfois.

Así es el bolso de crochet de Parfois de menos de veinte euros

En un tono beige bastante clarito, el bolso de crochet de Parfois nos parece perfecto para convertirlo en protagonistas de nuestros looks más boho. Con ese vestido de flores súper fluido, con esos pantalones wide leg y un top cropped o con cualquiera de los vestidos básicos blancos que se convierten en el uniforme del verano.

El bolso de crochet de Parfois es tan irresistible que será el complemento perfecto para todos tus estilismos, ya sean bohos o no. El bolso de crochet de Parfois tiene un precio de 19,99 euros.