Así es la camisa con lazada de Zara que hace que el patchwork sea el estampado más elegante y original de la primavera.

Cuando parecía que en materia de estampados estaba todo más que dicho esta primavera, llega Zara y revoluciona las tendencias con una camisa con lazada y estampado patchwork que no sólo es súper elegante, sino que también es la prenda más original de toda su nueva colección.

Buscando el vestido de edición limitada más bonito y original de la firma y casi sin darnos cuenta, nos hemos topado con esta camisa con lazada y estampado patchwork que es una absoluta maravilla. Nada más verla, no hemos podido evitar imaginarnos con los vaqueros flare con efecto piernas infinitas, porque la combinación es tan atrevida a la par de elegante que ya no entendemos la moda sin esta camisa de Zara. Estábamos in love con la blusa negra con truco porque con ella conseguíamos los looks más elegantes, pero lo de esta camisa de estampado patchwork de Zara es otro nivel.

El buque insignia de Inditex nos había sorprendido esta temporada con sus estampados porque, si bien acostumbra a ser una de las firmas low cost que dictaminan lo que reinará en el street style, no suele ser excesivamente atrevido en sus propuestas. Aunque las prendas con estampado geométrico ya nos daban las claves de lo que veríamos en la nueva colección de Zara. Mucha psicodelia y mucho colorido se observa en las camisas, faldas y vestidos de Zara, aunque hasta que no hemos visto su nueva camisa con lazada y estampado patchwork no lo hemos terminado de confirmar.

Con un alegre colorido en el que predominan los tonos verdes, naranjas y morados, la camisa con lazada y estampado patchwork de Zara es una oda a la elegancia y la originalidad. En primer lugar, se trata de una prenda súper original porque ofrece una nueva visión del estampado patchwork. Este tipo de estampado está muy presente en las nuevas colecciones de esta primavera, pero la mayoría de las veces se presenta en tejidos denim o en rayas de colores.

En el caso de la camisa con lazada de estampado patchwork, Zara apuesta por unos dibujos tipo paisley y son los colores los que juegan a crear el patchwork. Al apostar por este tipo de dibujo la prenda adquiere un plus de elegancia que, sumado a la originalidad, hacen que esta prenda se convierta en la más bonita de toda la primavera.

Por si todavía piensas que la camisa de estampado patchwork no puede mejorar, va Zara y le añade una original lazada en el frontal para que la anudes cuando lleves pantalones de tiro alto y quieras marcarte el mejor lookazo. Con un tejido súper fluido, la camisa con lazada de Zara hace que el estampado patchwork sea el más elegante y original de la primavera.

Así es la camisa con lazada y estampado patchwork de Zara

Con cuello de solapa y en un tejido súper fluido, la camisa de estampado patchwork de Zara está confeccionada en un tejido súper fluido, nuestro preferido para las prendas más elegantes, y presenta una manga larga y algo ancha.

Además del estampado patchwork, la lazada en la cintura le confiere un punto de originalidad que hace que la camisa de Zara se nos antoje perfecta para combinarla con unos vaqueros wide leg y de color claro, unos pantalones flare de color negro o unos palazzo en blanco. Tres propuestas de conjuntos para que la camisa con lazada y estampado patchwork de Zara nos dé los looks más elegantes y originales de la primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa con lazada y estampado patchwork tiene un precio de 29,95 euros.